Comincia l’era Colombo: “Lavoreremo per il futuro della comunità”

L’era Colombo è cominciata. Con il primo consiglio comunale di giovedì 21 ottobre, nella Palazzina della Cultura e il giuramento del nuovo sindaco parte l’era post Franco Martino.

Un’eredità che Colombo intende accogliere e rilanciare: «Cercheremo di essere all’altezza della situazione e di lavorare per il bene di questa comunità – ha detto nel suo discorso d’insediamento- Non mancherà il nostro impegno, vogliamo lavorare in proiezione futura per la nostra comunità, per chi verrà dopo di noi, per consegnare un’amministrazione comunale all’altezza delle aspettative così come l’abbiamo ricevuta»

Ed ecco come sarà composta la giunta di Marco Colombo che ha scelto come vicesindaco una donna, Chiara Vezzini che sarà anche assessore all’Urbanistica, Lavori Pubblici, Edilizia Privata, Ambiente e Progettazione Bandi. Claudio Lesica assessore all’Istruzione e allo Sport, Silvia Gheza assessore al Sociale e alla Cultura, Fabio Bonicalzi sarà assessore esterno al Bilancio. Ai consiglieri di maggioranza andranno alcune deleghe: Marzia Ruffo si occuperà delle Iniziative di valore sociale e sportivo, Mauro Rossi delle Associazioni, Patrizia Gherardi della Sanità, Antonio Riboli del monitoraggio del territorio, infine Aldo Piacentino della Sicurezza.

Il sindaco invece si occuperà in prima persona di Affari generali, dei Rapporti con Istituzioni ed Enti e di Marketing territoriale. In minoranza in consiglio comunale Alberto Tognola, Kevin Ben Alì Zinati e Anna Maria Chiaravalli in rappresentanza della lista Daverio Cresce e l’ex sindaco Franco Martino per Star Bene a Daverio.