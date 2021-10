A Daverio giovedì sera il debutto di Marco Colombo

Marco Colombo è pronto al debutto come sindaco di Daverio: giovedì prossimo ci sarà il primo consiglio comunale, anche se non è fissata ancora la sede. «Molto probabilmente presso la Palazzina della Cultura (seguirà ufficialità), per motivi logistici/sicurezza» ha annunciato il neosindaco.

Con la sua lista “Daverio Davvero” ha battuto il sindaco uscente Franco Martino, “Star Bene a Daverio”, e Alberto Tognola, con la lista “Daverio Cresce”. Una vittoria abbastanza netta: 736 i voti per Colombo, 595 quelli di Tognola, e 174 quelli ottenuti da Martino.

Omonimo di ex sindaco di Sesto Calende e consigliere regionale, omonimo anche di un ex consigliere provinciale di Gallarate (lo diciamo per chi rischia di confondersi), Colombo avrà un consiglio a forte rappresentanza femminile. La prima seduta è molto formale, con la convalida degli eletti «Presterò il giuramento, come prassi, per ogni sindaco eletto. Ma in tanto si lavora, si impara, ci si confronta e si adempiono a tutte quelle prassi burocratiche amministrative d’obbligo». Seguirà l’annuncio e la nomina della giunta, che «è stata designata».

Colombo ha affidato a un post le sue sensazioni: «Tanti di voi mi hanno già contattato personalmente, altri hanno fatto pervenire segnalazioni, sarà nostro dovere farne tesoro. Mi devo abituare a seguire le prassi burocratiche, si anche io uomo del fare, che ha sempre fretta di concludere e di realizzare. Ciò non vuol dire che debba cambiare la mia indole, ma solamente, che devo saperla coniugare ai tempi della burocrazia, anche perché è come un po’, lasciatemi parlare per metafora, come partecipare al “gioco dell’oca”, se sbagliassi, dovrei ripartire dal punto di partenza, con annessi e connessi. Devo dire che ho la fortuna, come ho sempre dichiarato, di poter lavorare a fianco ad una squadra eccezionale, competente, affidabile e soprattutto presente. Giunta, consiglieri, volontari consulenti del sindaco, a cui aggiungo Amministrativi e Segretario Comunale che sto imparando a conoscere, sono una cabina di regia efficiente e dinamica. Che dire, se il buon giorno si vede dal mattino, spero vivamente che il nostro mandato amministrativo, sia foriero, non di successi personali, ma di obbiettivi raggiunti per il bene della nostra comunità».