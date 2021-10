Marco Colombo pronto a mettersi al lavoro, ecco com’è composto il consiglio comunale

Il suo “asso nella manica” è stato Facebook. Ma non solo: anche una presenza costante e la risposta “in tempo reale”, a partire, appunto, dai social. Marco Colombo è il nuovo sindaco di Daverio forse perché i cittadini lo hanno identificato come “l’uomo della porta accanto”, quello a cui si può andare a suonare il campanello ogni volta che c’è qualcosa da condividere o, più probabile in questo caso, un problema da risolvere (nella foto di Daverio Davvero la prima firma “ufficiale”)

Con la sua lista “Daverio Davvero” ha battuto il sindaco uscente Franco Martino, “Star Bene a Daverio”, e Alberto Tognola cona lista “Daverio Cresce”. Una vittoria abbastanza netta: 736 i voti per Colombo, 595 quelli di Tognola, e 174 quelli ottenuti da Martino. Anche a Daverio c’è stato un calo di elettori: alle urne sono andate 1505 persone, il 58,21 per cento contro il 61,26 delle precedenti amministrative.

Soddisfatto ovviamente il neo primo cittadino che ieri, a urne appena chiuse, ha detto: «Sarò sindaco di tutti daveriesi e farò tesoro di tutti i consigli che arriveranno dalla cittadinanza. Cercherò di elevare le competenze al massimo livello e guarderò anche al di fuori dell’amministrazione: lavorerò per una “Valbossa metropolitana”, come avevo annunciato, ma sarò anche un sindaco d’Europa perché cercherò di sfruttare al meglio tutti i fondi che arriveranno dal recovery fund e li farò sfruttare al meglio per il nostro paese. Ora si comincia a lavorare».

Annuncia invece che “tornerà alle sudate carte” Alberto Tognola: «Mi dedicherò soprattutto alla ricerca storica e per il resto affiancherò i giovani del nostro gruppo e cercherò di trasferire loro un po’ della mia esperienza politica e di amministratore».

Entrerà da solo in consiglio l’ex sindaco Franco Martino. Resta aperta una domanda, forse senza risposta: cosa sarebbe successo se Martino e Tognola, un tempo nella stessa lista e insieme in maggioranza, non si fossero scissi, correndo in queste amministrative con due liste separate?

Ecco come sarà composto il consiglio comunale: in maggioranza Chiara Vezzini, Silvia Gheza, Claudio Lesica, Patrizia Gherardi, Antonio Riboli, Aldo Piacentino, Mauro Rossi, Marzia Ruffo. Consiglieri delle minoranze : Alberto Tognola, Anna Maria Chiaravalli, Kevin Ben Ali Zinati e Franco Martino.

Lo speciale elettorale di Daverio