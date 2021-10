Cosa c’è di buono nel nostro territorio? La Passeggiata dell’Amore a Ispra

Sono tante le ragioni per scoprire Ispra, comune varesino, sulla sponda lombarda del Verbano: dai suoi paesaggi, particolari in ogni periodo dell’anno alle frazioni e al centro, dove hanno sede alcune botteghe storiche e diverse vivaci attività. Tra le peculiarità di questo luogo segnaliamo però un itinerario che unisce la bellezza della natura alle tipiche atmosfere dei comuni rivieraschi.

È la Passeggiata dell’amore, un itinerario che costeggia la riva e che alterna scenari differenti: la spiaggia, il porticciolo, una darsena, le fornaci, una passerella sul lago che abbraccia la roccia… Una camminata semplice – ma non totalmente accessibile – che è resa ancora più “a misura di coppia” dalle parole d’amore dipinte sulle piastrelle che riportano le poesie e i brevi racconti vincitori del concorso “Scrivi l’amore” promosso dall’associazione isprese Amici di Mario Berrino. Per percorrerla si raggiunge il lungolago dal centro di Ispra e si procede verso nord seguendo la riva per poi ritornare al punto di partenza.

LE FORNACI

A caratterizzare il lungolago isprese sono le “Fornaci”, alcune ancora ben visibili anche dalla riva e dal lago. Sono la testimonianza della tradizione estrattiva del calcare che ha contraddistinto questo e altri luoghi della sponda lombarda del Verbano. Alcune sono state ristrutturate e divenute parti di abitazioni private altre rimangono interessanti memorie di archeologia industriale.

IL PARCO DELLA QUASSA

La costa di Ispra è quasi interamente percorribile, sia verso nord, lungo la “Passeggiata dell’amore” sia verso sud, in direzione di Ranco e del Parco della Quassa, il polmone verde tra i due comuni del basso Lago Maggiore. Salvo in alcuni brevi tratti, da Ispra è possibile percorrere tutto il parco grazie ai sentieri e ai percorsi di pista ciclabile che permettono di raggiungere anche la zona a lago del Sasso Cavalazzo di Ranco. Particolarmente suggestivo, soprattutto nel periodo autunnale, il viale alberato che collega la tenuta Quassa alla strada provinciale.

COME ARRIVARE A ISPRA

In autobus Autolinee Varesine Linea N20

In auto SP50 da Varese passando per Gavirate

