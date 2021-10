La festa dei nonni da sfogliare, tra giochi, riti e spensieratezza

Buongiorno lettori! Questo fine settimana si festeggiano i nonni. I miei nonni non li ho mai conosciuti e le mie nonne se ne sono andate troppo presto. Per questo invidio molto chi ha la fortuna di averli accanto.

Per celebrare degnamente vi propongo due libri molto diversi tra loro.

Il club delle nonne

Il primo è “Il club delle nonne” di Annalisa Strada edito da Piemme il battello a vapore.

Per entrare nel club le nonne devono sottoporsi a un rito di iniziazione ma poi finalmente possono riscattarsi conto quei nipoti che le sfruttano come bieco pretesto per non fare qualcosa (non ho fatto i compiti perché mia nonna…)

Inutile dirvi che è divertentissimo!

Il Club delle nonne

di Annalisa Strada

Piemme il battello a vapore editore – 15 €

Il piccolo grande libro dei nonni

Il secondo libro è “Il piccolo grande libro dei nonni” edito da Editoriale programma.

Filastrocche, giochi e ricordi dei tempi andati per giocare insieme con i giochi di una volta, con le conte, quelle che tutti devono sapere ma anche canti popolari e poesie che un tempo si imparavano a scuola a memoria. Un ponte trs generazioni ricco di emozioni.