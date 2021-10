In mostra a Villa Mirabello le opere di Fausto Bianchi

“I pesci nuotano in cielo” è il titolo della mostra in corso a Villa Mirabello fino al 31 ottobre. L’esposizione presenta una selezione di opere di Fausto Bianchi illustratore e artista che lavora in ambito editoriale per le maggiori case editrici italiane e per pubblicazioni straniere. L’immagine è per Bianchi il mezzo di comunicazione privilegiato realizzata per lo più ad acquerello, olio ma anche incisione o pittura digitale.,

“La pittura di Fabi è popolata da personaggi fieri e schietti – scrive Patrizia Di Modugno nella presentazione in catalogo – Che presentandosi con le membra scoperte non nascondono un’umanità fatta di contraddizioni, equilibri precari, zone d’ombra e pur tuttavia definiti “sacri” dal loro autore, cioè capaci di separarsi dalla prosaicità dell’esistere”.

L’invito dell’artista è quello di immergersi nel suo mondo immaginario per ampliare i propri orizzonti conoscitivi e ritagliarsi una pausa dallo scorrere frenetico del tempo.

I pesci nuotano in cielo

Musei Civici di Villa Mirabello

Opere di Fausto Bianchi

Dal 9 al 31 ottobre

Ingresso gratuito

Orari: dal martedì alla domenica 9.30-12.30/14-18