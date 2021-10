Pane in Castello, a Castiglione Olona tre giorni di sapori e solidarietà

Un fine settimana all’insegna dei sapori, della voglia di stre insieme e della solidarietà. E’ la ricetta di “Pane in Castello“, la manifestazione che dal 30 ottobre al 1° novembre si svolgerà negli spazi del castello di Monteruzzo, a Castiglione Olona.

L’iniziativa, promossa dall’associazione Pane in piazza, progetto missionario per la costruzione di forni in Africa, vedrà panettieri provenienti da tutta Italia al lavoro per produrre pane e tanto altro.

Non mancheranno laboratori per adulti e bambini, degustazioni e musica dal vivo.

L’intero incasso sarà devoluto alla Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro e ai frati missionari cappuccini di Pane in Piazza.

L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Comune di Castiglione Olona e della Provincia di Varese.

Qui la locandina con il programma dettagliato delle tre giornate