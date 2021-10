A Porto Ceresio il nuovo sindaco è Marco Prestifilippo

Una vittoria netta. Gli elettori di Porto Ceresio hanno scelto di cambiare e all’ex sindaco Jenny Santi hanno preferito l’ex vicesindaco Marco Prestifilippo.

Si chiude con la vittoria della lista Porto Ceresio On la lunga e poco serena battaglia elettorale tra i due contendenti, con il terzo candidato, Virgilio Benzi di Comunità attiva in terza posizione, che entra in uno scenario dominato dai due protagonisti della clamorosa rottura che il 29 settembre dell’anno scorso portà al commissariamento del Comune.

Le urne sono state molto chiare e già a metà delle schede scrutinate si è delineato un netto sorpasso da parte di Prestifilippo, che ha quasi. doppiato la candidata di Porto nel cuore.

Il primo a chiudere è stato il seggio numero 1 dove la lista Porto Ceresio On di Marco Prestifilippo ha ricevuto 225 preferenze, quella di Jenny Santi, Porto nel Cuore, 158, e la lista di Virginio Benzi, Comunità attiva 47 (le schede ulel sono state 5 e 2 le biache)

Il risultato più chiaro nella seconda sezione: qui i voti per Prestifilippo sono stati 317 contro i 140 di Jenny Santi, mentre Benzi si è ferrmato a 40. Nella sezione 2 si contano 15 schede nulle e 2 bianche.

Infine la sezione numero 3, che è andata parecchio per le lunghe, rinviando abbracci e festeggiamenti ufficiali. Ma anche qui la lista di Prestifilippo ha riportato il risultato migliore con 298 voti, seguita da Jenny Santi con 150 e da Virgilio Benzi con 36.

In totale la lista Porto Ceresio on di Marco Prestifilippo ha preso 840 voti, la lista Porto nel cuore di Jenny Santi 448 e la lista Comunità attiva di Virgilio Benzi 122.

«Sono molto soddisfatto di questa vittoria – dice Prestifilippo – perché è stata ottenuta da un gruppo unito, che ha rappresentato l’intero tessuto sociale del nostro paese. Adesso arriva il bello, perché con i fondi europei, e non solo, che arriveranno, potremo fare davvero molte cose per la nostra comunità. Non vedo l’ora di iniziare»