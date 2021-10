Il primo consiglio comunale post elezioni di Cocquio Trevisago

Sarà una serata importante dove oltre al giuramento del sindaco, che a Cocquio Trevisago ha visto la vittoria per il secondo mandato di Danilo Centrella, ci sarà anche l’ufficializzaione della nomina del – o della – vice con gli assessori, che delineeranno nella composizione della giunta con ogni probabilità la geografia politica uscita dal voto del 3 e 4 ottobre.

In lizza per ricoprire incarichi operativi c’è di certo chi ha fatto il pieno di preferenze nella lista “Insieme per Crescere”, tra cui anche molte facce nuove in amministrazione su cui il sindaco proprio in questi giorni sta lavorando per dare una forma amministrativa che esprime nella giunta il suo elemento operativo e di indirizzo.

L’appuntamento è per giovedì sera 14 ottobre alle 20.30 al teatro Soms di Caldana, sede prestigiosa dove si tiene l’assemblea cittadina.

Questi i punti all’ordine del giorno: “Insediamento del Consiglio Comunale. Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità del Sindaco eletto direttamente e dei Consiglieri Comunali; Insediamento del Consiglio Comunale. Giuramento del Sindaco; Presa d’atto della comunicazione della nomina dei componenti della Giunta comunale e del Vicesindaco e nomina dei Capigruppo Consiliari; Elezione Commissione Elettorale comunale; Commissione comunale per la formazione ed aggiornamento degli albi dei giudici popolari di corte di assise e corte di assise di appello. Costituzione; Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso Enti – Aziende ed Istituzioni; Comunicazioni del Sindaco“.