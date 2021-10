È scomparsa la “dispensa” degli scoiattoli del Parco Bassetti

Al Parco Bassetti lo scoiattolo rosso – lo sciurus vulgaris – è un po’ un simbolo, della varietà naturalistica di una oasi di verde nella città di Gallarate, capace di creare quasi stupore.

A pensare agli scoiattoli ci sono anche alcuni volontari che, regolarmente, riforniscono gli animali di nocciole e noci: purtroppo nel corso del weekend la casetta è scomparsa.

Ovviamente è difficile dire chi abbia compiuto l’atto, potenzialmente dannoso per una presenza naturalistica preziosa per il Parco Bassetti e per Gallarate, che è ormai consolidata.

La presenza di scoiattoli(tra le poche in parchi urbani in provincia) è studiata e monitorata da tempo, anche dalla rete di “SelvatiCittà”.

Tra le popolazioni “urbane” di scoiattoli rossi ci sono i parchi di Villa Toeplitz e Villa Baragiola, quella di Parco Bassetti e quella del parco vicino all’ospedale. Le “colonie urbane” sono studiate anche dai ricercatori dell’Università dell’Insubria, che hanno anche pubblicato una ricerca sullo stress delle popolazioni di scoiattoli rossi in ambito urbano e pienamente naturale..