Serie D: una domenica positiva per Legnano e Castellanzese

È una domenica positiva per Legnano e Caronnese che vincono le rispettive gare e si prendono tre punti importanti per il campionato.

A Caronno Pertusella il Legnano supera 1-0 il Ponte San Pietro, mentre al “Provasi” la Castellanzese supera 2-0 il Sangiuliano City

LEGNANO – PONTE SAN PIETRO 1-0

Un gol per tre punti. A Caronno Pertusella il Legnano torna a vincere e lo fa al termine di una gara difficile ma che ha dato risposte positive a mister Marco Sgrò. A decidere la gara è il rigore realizzato da Ravasi alla mezzora del secondo tempo che regala ai lilla tre punti importanti e una vittoria che fa rialzare la testa dopo un momento poco positivo. Un’ombra però a fine partita: il direttore Vito Cera ha annunciato le dimissioni dal proprio ruolo, lasciando così Legnano.

Legnano – Ponte San Pietro 1-0 (0-0) Marcatori: 74′ rig. Ravasi (L) Legnano: Russo, Caradonna, Moracchioli, Bini, Bettoni, Di Lernia, Confalonieri (46′ Bingo), Gambino (70′ Barazzetta), Ravasi, Ronzoni, Gasparri (81′ Beretta). A disposizione: Tamma, Robbiati, Bertonelli, Barbui, Bertolo, De Stefano D. Allenatore: Sgrò. Ponte San Pietro: Rota S., Salvi, Kritta, Malinverno, Costa, Alborghetti, Ruggeri (25′ Cretti), Signori (55′ Rota L.), Capelli, Ferreira Pinto, Berbenni (58′ Berardelli). A disposizione: Remondini, Zonca, Carini, Maffi, Lionetti, Longo. Allenatore: Curioni. Arbitro: Olmi Zippilli di Mantova.

CASTELLANZESE – SANGIULIANO CITY 2-0

Prima gioia per Corrado Cotta sulla panchina della Castellanzese, che supera 2-0 il Sangiuliano City, una delle squadre che ha meglio impressionato in questo inizio campionato e con ambizioni di vertice. Ad aprire le marcature nella sfida del “Provasi” è stato bomber Colombo, capace di andare in rete al 16’ del primo tempo. Nella ripresa i neroverdi prima hanno raddoppiato al 5’ con Micheli, poi hanno respinto con ordine agli attacchi dei milanesi di mister Ciceri. Tre punti fondamentali per l’ambiente neroverde, che spera di ripartire da questa vittoria.

CASTELLANZESE – SANGIULIANO CITY 2-0 (1-0) Marcatori: 16′ Colombo, 5′ st Micheli Castellanzese: Cincilla, Perego, Alushaj, Micheli, Colombo (31′ st Chessa), Ferrandino (42′ st Braidich), Mazzola, Falzoni (40′ st Compagnoni), Piran, Mandelli, Melli (37′ st Manfrè). A disp. Asnaghi, Sestito, Gazzetta, Mei, Baldazzi. All. Cotta. Sangiuliano City: Bonadeo, Mazzei (1′ st Cogliati), Zanon (9′ st Spaneshi), Pedone (1′ st Ripamonti), Pascali, Bruzzone, Qeros, Guerrini, Ferrario, Varano (30′ st Barzotti), Agello (1′ st Brusa). A disp. Balducci, Serbouti, Begteshi, Colonna. All. Ciceri. Arbitro: Mori di La Spezia (Ravaioli di Forlì-Mastrosimone di Rimini) Ammoniti: Varano (S), Bruzzone (S), Cincilla (C), Colombo (C), Braidich (C).

SERIE D GIRONE B – IX GIORNATA

RISULTATI: Breno – Casatese 0-0, B. Olginatese – Brusaporto 2-2; Caravaggio – Arconatese 0-2; Castellanzese – Sangiuliano City 2-0; Crema – Desenzano C. 1-1; Legnano – Ponte San Pietro 1-0; Leon – Sona 2-2; Real Calepina – Folgore Caratese 0-1; Sporting Franciacorta – Virtus CBg 1-1; Villa Valle – Vis Nova 1-5.

CLASSIFICA: Desenzano C. 19; Arconatese 18; Casatese 17; Sangiuliano City 16; Sona, Folgore Caratese 15; Virtus CBg, Legnano, Brusaporto 14; Breno, B. Olginatese 13; Leon, Caravaggio 12; Villa Valle, Sporting Franciacorta 9; Ponte San Pietro 8; Castellanzese, Vis Nova 7; Crema 5; Real Calepina 3.