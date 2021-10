Agguato a Buccinasco, ucciso a colpi di pistola un pregiudicato di 60 anni

Un uomo di 60 anni è stato attinto da diversi colpi di pistola (almeno 3) a al volto, alla testa e alla spalla questa mattina (lunedì) in via della Costituzione, nella zona del lago dei Pioppi. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso e un’ambulanza, insieme ai carabinieri della Compagnia di Corsico, ma la vittima è morta dopo poco in ospedale.

L’uomo è stato trovato in arresto cardiocircolatorio e i sanitari hanno provato per lungo tempo a rianimarlo prima di trasferirlo d’urgenza in terapia intensiva. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato ucciso da uomini armati in sella ad uno scooter di grossa cilindrata.

L’obiettivo dell’agguato in puro stile mafioso è Paolo Salvaggio, volto noto negli ambienti giudiziari, coinvolto in diverse inchieste sul narcotraffico internazionale sull’asse Montenegro-Colombia. Teneva rapporti sia con esponenti delle famiglie di ‘ndrangheta dei Barbaro-Papalia, da decenni instauratesi proprio a Buccinasco, e la sacra corona unita.