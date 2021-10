A spasso con il Cai di Luino il 24 e 26 ottobre

Per domenica 24 ottobre il Cai Luino propone un’escursione in una delle località più belle d’Italia, eletto “Luogo del Cuore” del FAI, e che rappresenta il fiore all’occhiello della Val d’Intelvi. Quest’area naturale al confine con la Svizzera viene definita “Balcone d’Italia” per l’incantevole panorama che offre. Lo splendido belvedere è una terrazza naturale che si trova letteralmente incastonata tra le rocce e che regala una vista unica. Nelle giornate terse, dalla Sighignola si può ammirare un panorama spettacolare, soprattutto guardando ad ovest, dove la vista spazia dal vicino Ceresio fino alle Alpi. La cima più alta visibile è quella del Monte Rosa, ma si intravede anche il Cervino. Per martedì 26 ottobre la proposta è invece quella di fare una bella escursione, adatta a tutti, in Valcuvia, con meta il torrente Margorabbia e la cascata Fermona di Ferrera, al termine della quale è previsto una aperi-cena al Grotto del Sorriso di Cassano (facoltativo).

Programma per domenica 24:

L’itinerario prevede un percorso ad anello partendo da Arogno 585m, quindi dal versante svizzero, per arrivare sulla Sighignola 1320m. Il sentiero è ben marcato e le segnalazioni ci sono sempre. Non ci sono tratti pericolosi ma comunque bisogna prestare attenzione per la foglie secche

Tempo h5,15 – dislivello 760m – difficoltà E – km 13.7

Accompagnatori Enrico 3280676742 – Gianni 3387768131 – Gianluigi 3356192247

Itinerario stradale Luino – Ponte Tresa – Manno – autostrada uscita Lugano sud – Rovio – Arvogno – Serve bollino autostrada

h7.20 ritrovo posteggio piscine di Luino e partenza

h7.30 per Arvogno

Si richiede un documento valido per l’espatrio, abbigliamento e calzature adeguate e pranzo al sacco. Materiali: bastoncini Escursione gratuita con condivisione spese auto

Programma per martedì 26:

Si inizia seguendo la ciclabile fino alla parte superiore della cascata poi percorrendo una breve scalinata recentemente installata si arriva alla base della cascata e quindi di nuovo sulla ciclabile per il ritorno al punto di partenza.

Tempo escursione h2.30 – Difficoltà T/E – Dislivello 160m.

Accompagnatori Gianni 3387768131 – Terio 3392892405

h14.20 ritrovo posteggio tribunale a Voldomino e partenza

h14.30 inizio escursione posteggio ciclabile ex Cavallino Bianco ore 15.00.

Si richiede un abbigliamento e calzature adeguate. Materiali: bastoncini

Escursione gratuita con condivisione spese auto

Per iscriversi: le richieste di iscrizione alle due escursioni dovranno essere inoltrata unicamente alla segreteria cailuino@cailuino.it da lunedì 18 ottobre ore 9 a venerdì 22 ottobre ore 18, la quale provvederà a dare la conferma di partecipazione. In caso di rinuncia alla partecipazione avvisare sempre con email a cailuino@cailuino.it oppure qualora la rinuncia venisse comunicata solo alla mattina della escursione inviare un whatsapp a uno degli accompagnatori citati sopra, in base all’escursione che deciderete di fare. In caso di meteo avverso escursione annullata. Lo svolgimento della escursione dovrà seguire le regole del DPCM e del CAI quali, il green pass, numero massimo di partecipanti concesso, il distanziamento previsto nella marcia e durante le soste.