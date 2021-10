Zazà Zanini in sella domenica 17 ottobre a Cittiglio

Stefano Zanini dimostra ancora una volta la sua disponibilità per le iniziative volte a promuovere il ciclismo che si svolgono nel Varesotto.

L’ex professionista, e ora direttore sportivo del team Astana Premier Tech, ha accolto l’invito del Panathlon international club Varese del presidente Franco Minetti e domenica 17 ottobre ritornerà in sella a Cittiglio nella manifestazione libera a tutti che ricorda Alfredo Binda, gestita dal punto di vista tecnico dalla Società ciclistica orinese e da Ciclovarese sotto l’egida della Federazione ciclistica italiana.

Per i panathleti il raduno cicloturistico sarà inoltre valido come “Primo raduno ciclistico panathletico nazionale”.

Il programma di domenica 17 ottobre prevede il ritrovo per le iscrizioni (contributo 10 euro 10), il ritiro del pacco gara e la colazione offerta a tutti gli iscritti all’hotel ristorante La Bussola di Cittiglio a partire dalle 8. Dalle 9 alle 9.30 ci sarà la partenza libera, singolarmente o in piccoli gruppi, per affrontare i 50 chilometri del percorso. Alle 11.45 le premiazioni per le società più numerose e riconoscimento per tutti i club panathlon presenti.

Per informazioni scrivere a albinorossetti1960@gmail.com