Al cineforum delle Arti arriva “Il bambino nascosto”

Il bambino nascosto, nuovo film di Roberto Andò, arriva al Cineforum delle Arti di Gallarate giovedì 11 novembre alle ore 21,00.

Il critico cinematografico Gabriele Lingiardi ne cura l’introduzione e il commento.

Il film è liberamente ispirato all’omonimo romanzo scritto dallo stesso regista.

Gabriele Santoro (Silvio Orlando) è un uomo schivo e silenzioso, vive in una grande casa in un quartiere popolare di Napoli e insegna pianoforte al Conservatorio San Pietro a Majella. Un giorno si ritrova in casa un bambino, Ciro (Giuseppe Pirozzi), che scopre poi essere il figlio dei vicini che abitano nell’attico del suo stesso palazzo. Inizialmente il bambino non spiega a Gabriele il motivo della sua intrusione e quando “il maestro”, così è noto nel su quartiere, gli chiede perché sia fuggito di casa, Ciro non proferisce parola. Nonostante non conosca il motivo dell’allontanamento del bambino, Gabriele decide comunque di tenerlo con sé e approfitta di questo tempo trascorso con lui per conoscerlo meglio.

Il padre di Ciro è un camorrista e nella sua famiglia non c’è spazio per l’affetto, perché tutti troppo impegnati nei loro loschi affari. Sebbene nascondere il piccolo, significhi correre un grande pericolo, Gabriele accetta di farlo e prova a dare al bambino tutto quell’affetto che gli è mancato finora. Questa sua scelta, però, si rivelerà una vera e propria sfida per chi è sulle tracce di Ciro…

Non ci sarà la proiezione pomeridiana perché è prevista la programmazione fino a martedì prossimo.

Il film Supernova di Harry Macqueen, in un primo tempo programmato l’11 novembre, sarà proiettato giovedì prossimo 18 novembre.