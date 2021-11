Auto ribaltata a Pianbosco, è la seconda in un giorno a Venegono Superiore

Incidente stradale nella serata di sabato 27 novembre a Venegono Superiore, via Fratelli Kennedy, sulla strada che attraversa Pianbosco.

Poco dopo le 19, per cause ancora in corso di accertamento, il conducente di un’auto ha perso il controllo del veicolo finendo fuori dalla sede stradale e ribaltandosi nel bosco che corre accanto alla strada (nella foto).

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Tradate con un’autopompa e un fuoristrada. Gli operatori hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario.

La persona alla guida, un uomo di 44 anni, non ha riportato ferite.

E’ stato il secondo incidente di questo tipo che si è verificato nella giornata di sabato a Venegono Superiore. In mattinata, attorno alle 9, un’altra auto si è ribaltata in via Cervino, anche in questo caso fortunatamente senza gravi conseguenze per la persona coinvolta. Su posto sono intervenuti anche in questo caso i Vigili del fuoco, con i Carabinieri e il personale di soccorso della Croce rossa di Varese. Leggermente ferita una persona, che è stata medicata all’ospedale di Tradate.