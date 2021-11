Il borgo di Castiglione Olona rinasce con i fondi della Regione e una visione molto concreta

E’ stato presentato questa mattina a Palazzo Branda il progetto che ha permesso al Comune di Castiglione Olona di vincere il bando di Regione Lombardia sui centri storici, portano a casa una cifra di poco inferiore a un milione di euro.

Il sindaco Giancarlo Frigeri, alle stelle, affiancato dall’assessore alla cultura Cristina Canziani, ha accolto la vicepresidente del Consiglio regionale Francesca Brianza e il consigliere regionale Emanuele Monti che sono intervenuti alla conferenza stampa.

«La prima cosa che voglio fare è ringraziare le tante persone, dentro e fuori il Comune, che hanno collaborato a questo importante risultato, mettendoci competenza, passione e tanto impegno – ha detto Frigeri – E’ un risultato molto importante, perché finalmente possiamo rimettere mano in modo concreto al nostro centro storico, ed è anche una bella soddisfazione perché il nostro piccolo comune si è posizionato 62° su 317 domande ammesse e questo vuol dire che sono stati riconosciuti il valore di questo borgo e la visione di ampio respiro che ha portato al progetto».

Con i 988mila euro erogati da Regione Lombardia, si procederà al recupero di Casa Scurati, da destinare ad una funzione turistica e ricettiva, verrà rifatta la pavimentazione di via Mazzini, la principale via di accesso al borgo, si procederà al recupero dell’ex sala consiliare di impianto quattrocentesco e infine sarà migliorata la segnaletica turistica nel centro storico.

Un grosso impatto avrà l’intervento su Casa Scurati, l’edificio che domina l’ingresso al borgo, che dopo tanti anni di abbandono diventerà un punto di accoglienza e informazione per i turisti, anche alla luce del progetto della Via Francisca, e dove si pensa di realizzare anche una struttura per il teatro all’aperto. Altrettanto importante l’intervento su via Mazzini. Oltre ad essere ripavimentata in ciottoli e pietre, sarà anche interamente rifatta per quanto riguarda i sottoservizi, il che permetterà anche di eliminare un po’ di collegamenti elettrici esterni, migliorando anche l’estetica della via di accesso al centro storico.

«Voglio complimentarmi con il sindaco Frigeri e con tutta l’Amministrazione comunale di Castiglione Olona – ha detto Francesca Brianza – Hanno fatto un ottimo lavoro aggiudicandosi un bando che permetterà di recuperare elementi importanti dell’antico borgo, autentico fiore all’occhiello per la nostra provincia e per tutta la Lombardia».

Come ha spiegato l’assessora alla cultura Cristina Canziani il progetto che ha portato all’assegnazione di questi fondi è solo una parte di un disegno più ampio che abbraccia tutto il borgo. «E’ stato proprio questo, oltre al valore di questo particolare e prezioso centro storico, che ha permesso a Castiglione di aggiudicarsi il contributo – ha detto la vicepresidente Brianza – Una visione concreta e di lungo periodo, con diversi interventi sul tessuto urbano in una prospettiva di rilancio di tutto il territorio. E’ un approccio giusto, così come è stato giusto da parte di Regione Lombardia puntare sui sindaci sostenendo progetti per far rivivere questi luoghi preziosi, così da creare nuove opportunità di lavoro per i giovani e generare importanti ricadute su tutto il territorio, e aiutando anche così la ripresa dell’economia lombarda».

Infine il consigliere Emanuele Monti ha ricordato come, poco più di un anno fa, proprio a Palazzo Branda, gli esponenti di Regione Lombardia raccolsero nel corso di un convegno il “grido di dolore” del sindaco Frigeri, che lamentava l’impossibilità per un piccolo comune come Castiglione Olona di far fronte alla manutenzione e alla valorizzazione di un così importante patrimonio artistico, architettonico e culturale: «Anche dal quel convegno è partito il percorso che ha portato Regione Lombardia a mettere a punto questo bando e a stanziare le importanti risorse da destinare ai Comuni».

«Oltre a questi fondi – ha infine ricordato Francesca Brianza- tramite un ordine del giorno del quale sono stata prima firmataria, Regione Lombardia ha destinato a Castiglione Olona ulteriori 200mila euro per la realizzazione di una sala polifunzionale nell’ex cinema di via Mazzini, perdonare nuova vita ad un immobile fino ad ora sottoutilizzato».