Il Comune di Azzate: “Attenti alla truffa sul censimento”

In questi giorni, in diversi comuni della provincia ci sono stati dei tentativi di truffa con dei malintenzionati che si sono fatti passare per rilevatori del censimento.

Il Comune di Azzate ha messo le mani avanti e inviato una comunicazione alla cittadinanza a riguardo:

Poiché da altri comuni sono stati riportati alcuni tentativi di truffa da parte di malintenzionati che si spacciano per i rilevatori del Censimento, si avvisano i Cittadini che le addette al Censimento del Comune di Azzate

– non chiedono di entrare in casa,

– non chiedono alcun tipo di pagamento,

– si presentano solo da chi ha GIÀ ricevuto una lettera informativa da parte dell’ISTAT entro la metà di ottobre.