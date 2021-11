Dashero: un aiuto per l’imprenditoria digitale

Il mondo dell’imprenditoria non è mai stato facile. L’idea giusta al momento giusto può capitare anche a tanti ma la differenza la fa saperla portare all’attuazione. Se per alcuni versi imprenditori si nasce, non è certo impossibile diventarlo. Il mondo moderno ha condotto l’imprenditoria sulla nuova frontiera del digitale. La vastità di questo universo è cresciuta, insieme a una buona dose di complessità. Per riuscire a gestire tutti gli strumenti e muoversi più agevolmente attraverso il web, da oggi c’è Dashero, un’innovativa start up che ha pensato di mettere in pratica qualcosa che possa facilitare il lavoro degli imprenditori digitali. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Dashero.

L’imprenditoria digitale

Muoversi all’interno del mondo dell’imprenditoria digitale può risultare molto complicato. Le aziende devono quotidianamente monitorare i progetti, gli investimenti, le analisi e i dati correlati a questi.

Grazie a Dashero nuovi e vecchi imprenditori digitali possono operare in maniera concreta e maggiormente proficua, per monitorare a 365 gradi i propri progetti servendosi di una sola piattaforma che permette una visione univoca del tutto, capace di portare ottimi risultati a chi la usa in termini di risparmio di tempo e anche di denaro.

Grazie a Dashero gli obiettivi di business vengono pienamente raggiunti. Scopriamo nello specifico come opera la piattaforma.

La piattaforma di gestione

Dashero dispone di una piattaforma online in grado di aiutare l’utente nella gestione e nel monitoraggio del cashflow di ogni eventuale progetto di proprietà. Fondata nel gennaio 2021 da quattro imprenditori italiani, la start up Dashero è stata pensata per l’utilizzo da parte di professionisti e manager digitali per l’accurata analisi del proprio business.

La piattaforma permette di avere a portata di mano una serie di più analisi presenti su piattaforme esterne come ad esempio i network di affiliazione. Su Dashero è possibile registrare anche i propri contatti in merito a istituti di credito e fornitori. Il monitoraggio del cashflow avviene in tempo reale su un’unica dashboard. Progetti, campagne di advertising, domini, sono tutti a portata di click. In particolare, per le campagne di advertising, Dashero aiuta fornendo un report immediato sul loro andamento. Redditività e capacità di valutazione aumentano grazie all’uso di questo strumento; al contempo il tempo investito in queste attività si riduce.

Dashero si propone così di venire in aiuto di qualsiasi persona che voglia portare avanti un business online permettendo di tenere ben salde in mano le redini della propria azienda sotto ogni aspetto. Monitorare il cashflow dei progetti diventa immediato e permette di prendere le migliori decisioni in merito a come portare avanti il proprio business verso il successo.

Per saperne di più

Per saperne di più sulle innovative proposte di Dashero, esiste la possibilità di conoscere tutto sul progetto insieme al suo team. Nella giornata di venerdì 5 novembre 2021 presso l’Affiliate Expo, che si terrà a Roma dal 5 al 7 di Novembre, sarà infatti lanciata ufficialmente la piattaforma. All’evento si può partecipare aderendo a diverse formule, con un posto riservato presso le sale dell’hotel Mercure Roma West, oppure lo si può seguire anche in streaming.

In occasione del lancio, sarà possibile aderire a un’offerta speciale dedicata a tutti gli imprenditori digitali, con sconto del 90% sul piano annuale per il mese di novembre, dell’80% per il mese di dicembre e del 70% a gennaio.

Inoltre, per chi acquisterà Dashero in queste fasi di lancio, il prezzo rimarrà bloccato per sempre sui futuri rinnovi.

Chi vuole può invece scegliere di diventare Ambassador Dashero e contribuire a diffondere la cultura del take control, avendo accesso a un piano di commissioni vantaggiose.