A Dumenza una cerimonia per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne

In occasione della ventiduesima giornata internazionale contro la violenza sulle donne, nel pomeriggio di giovedì 25, alle 15:30, si terrà presso il parcheggio di Via Volta, angolo Via Rimembranze, una breve cerimonia di sensibilizzazione sul tema.

L’iniziativa coinvolgerà alunni e insegnanti della scuola secondaria di primo grado di Dumenza e l’Amministrazione Comunale.

Un momento che vedrà inoltre l’inaugurazione di una panchina rossa preparata dagli studenti della scuola, come simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. La cerimonia è aperta a tutta la cittadinanza e si svolgerà con il rispetto delle normative anti covid-19. In caso di maltempo, dal parcheggio di Via Volta, sarà trasferita presso il Centro Carà in via Donatori di Sangue a Dumenza.