Incendio in una palazzina a Limbiate: un morto e nove intossicati

Un morto e nove intossicati. È questo il tragico bilancio di un incendio divampato nella mattinata di domenica 21 novembre in una palazzina del centro di Limbiate, cittadina nella provincia di Monza e Brianza a pochi chilometri dal Saronnese.

La vittima è un uomo di 83 anni, trovato morto carbonizzato all’interno del suo appartamento in via Mazzini.

L’incendio è partito all’alba proprio all’interno della casa dell’anziano. Intossicate in tutto altre nove persone, compresa una famiglia che abita nella stessa palazzina: padre, madre e due bambini sono stati soccorsi e portati in ospedale per accertamenti. Non sono in pericolo di vita.

Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, anche le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Lazzate, Bovisio Masciago, Desio e i carabinieri.