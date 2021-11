La Biblioteca di Busto Arsizio cambia volto e si mostra ai cittadini

Domenica 21 novembre dalle 10 alle 17 con orario continuato, la Biblioteca civica ‘G.B. Roggia’ organizza un open day per permettere a tutti di scoprire le grandi novità che stanno interessando le sale.

Nell’ambito del percorso di riorganizzazione interna, anche in base alle necessità segnalate dagli utenti e rilevate, a partire dal 2018, attraverso alcuni ‘focus group’ dedicati, è stato infatti realizzato anche un progetto di rinnovamento dell’immagine, che comprende sia la creazione di un nuovo brand che accompagnerà le attività della biblioteca, sia una nuova segnaletica che faciliterà gli iscritti nell’individuazione degli spazi e nella fruizione del patrimonio.

Il rinnovamento dell’immagine ha come scopo quello di far percepire la biblioteca non solo come un luogo di consultazione e studio, ma anche come punto di ritrovo confortevole e attrattivo, in cui scegliere di investire il proprio tempo, uno spazio di condivisione, confronto, socialità, svago. Un’immagine più fresca e contemporanea è inoltre funzionale all’obiettivo di allargare la platea degli utenti, soprattutto dei più giovani.

L’apertura straordinaria di domenica consentirà quindi apprezzare la nuova immagine della Biblioteca, partecipando a visite guidate, senza prenotazione, con partenza ogni mezz’ora dalle 10,30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30. Inoltre, sarà attivo il servizio di prestito in sala Monaco e Sala ragazzi e sarà possibile, per chi non lo è già, iscriversi (l’iscrizione è gratuita). Nel rispetto delle normative vigenti per l’emergenza sanitaria saranno richiesti il Green pass a partire dai 12 anni e la mascherina dai 6.

Oltre a essere sempre più rispondente alle esigenze degli utenti e sempre più attrattiva, anche grazie a queste novità la Biblioteca conferma il suo ruolo centrale nella vita culturale cittadina, un punto di riferimento che nei mesi scorsi è stato protagonista di eventi di grande rilievo, come il ritorno, quest’anno, dopo anni di assenza, di ‘BABook – Festival del libro e dell’editoria’, la firma del ‘Patto per la lettura’ e l’ottenimento di un importante contributo da Fondazione Cariplo che permetterà di realizzare la “biblioteca diffusa” con il progetto ‘Reading Busto.

Leggere in città, leggere la città’. Senza tralasciare le grandi rassegne letterarie che hanno avuto un ottimo successo di pubblico: dalla rassegna di poesia ‘Donna, mistero senza fine bello’ alla sezione letteraria di ‘BA cultura per l’estate’, a ‘Giovedì d’argento’, ‘Autunno tra le righe’ e le ‘Reading challenge’), e senza dimenticare che la Biblioteca, dall’inizio della pandemia, non ha mai cessato le sue attività ed è stata sempre vicina ai lettori anche nei mesi più bui, riorganizzando i servizi con modalità alternative (on line, in collaborazione con edicole e librerie ecc).