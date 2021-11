Lavoro, le attività in centro Gallarate cercano personale

Come a Saronno, anche su alcune vetrine del centro Gallarate si trovano affissi cartelli con la scritta “Cercasi personale”. Si tratta per lo più di bar e caffetterie, oltre a negozi di abbigliamento.

Bar e caffetterie

Botega Caffe Cacao – catena presente con diversi punti vendita nel Basso Varesotto – cerca personale di sala, cui viene offerto contratto a tempo determinato: l’annuncio si trova sia nella sede più “centrale”, in piazza Libertà, sia in quella nel quartiere di Crenna.

Chiunque fosse interessato può presentarsi al locale lasciando il curriculum vitae (con foto allegata), come si vede appunto negli annunci presenti nei punti vendita a Crenna e in centro.

Un’altra caffetteria che sta assumendo è Nonna Bianca; l’annuncio è appeso sul vetro del locale in via Borghi, la via parallela alla stazione ferroviaria, dove si legge che si cerca personale sia per la sala sia per il laboratorio di pasticceria. Si può lasciare direttamente al locale un curriculum vitae (compreso di foto) oppure inviarlo a nonnabianca2016@libero.it.

Sulla stessa strada, alla porta dell’ex The Theria (chiusa a fine maggio), c’è un cartello con scritto “Cercasi personale: un barista esperto. Per maggiori informazioni contattare il numero 3489027249″.

Negozi di abbigliamento

Tra i negozi di abbigliamento è Marco Moreo (in via Damiano Chiesa) a cercare “un’addetta alle vendite con esperienza”. Anche qui, come in altri punti vendita delle diverse città, raccontano di difficoltà a trovare personale.