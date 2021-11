Pronta la nuova mensa della scuola elementare di Angera

Si chiuderanno a breve i lavori per la realizzazione della nuova sala mensa alla scuola elementare di Angera. Più grande e colorata, la sala è dotata di un’ampia vetrata e di un sistema di illuminazione automatico, che si attiva al passaggio delle persone. A presentare la nuova struttura è stato il sindaco di Angera Alessandro Paladini Molgora. Accanto alla mensa è stata realizzata anche una piccola sala, che resterà a disposizione degli insegnanti.

«Un intervento importante – spiega il sindaco –, che permetterà finalmente ai bambini delle elementari di mangiare tutti insieme, senza più essere costretti a recarsi in mensa a turni o a trasferirsi nella sala delle medie a causa della carenza di spazio».

La nuova mensa è l’ultimo dei progetti completati nel complesso delle scuole di Angera. Tra gli altri lavori effettuati, il sindaco ha ricordato la sostituzione degli infissi della scuola media (ancora in fase di completamento, si attendono i materiali per gli ultimi infissi), la realizzazione dell’anello antincendio per le scuole elementari con sistema di allarme e idranti, la ristrutturazione di tutto il piano interrato delle elementari e la costruzione dei bagni e del magazzino per la palestra.