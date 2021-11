Quanto è importante il tempo nell’arte? Se ne è parlato a Glocal

L’arte è di per sé un linguaggio universale libero di essere interpretato e vissuto in modo soprattutto soggettivo. Si può raccontare un’opera d’arte, una esperienza o l’attività di Museo: sono molteplici gli ambiti della comunicazione che coinvolgono il mondo dell’arte e delle istituzioni che promuovono e sostengono la creatività artistica: quale dunque può essere l’esigenza di comunicarlo ulteriormente? E qual è il modo migliore se ne è parlato a Glocal nell’incontro dal titolo “Il tempo del bello: quando il giornalismo racconta l’arte” insieme a Elena Bordignon Direttore e Editore di ATPdiary, Riccardo Blumer, Architetto e Direttore dell’Accademia di Architettura di Mendrisio, Marcello Morandini artista e designer di cui è imminente l’apertura della Fondazione Marcello Morandini moderati da Erika La Rosa.

Esistono molte sfumature per raccontare l’arte, che sia attraverso un blog, un articolo, un’intervista. Elena Bordignon, prima in Italia ad aver aperto un blog dedicato all’arte e oggi direttore di ATPDiary.com ha raccontato la personale storia costruita sul campo, prima da studentessa, poi stagista e poi giornalista. Una passione per la scrittura diventata, poi un lavoro, che nasconde molta preparazione, studio e anche coraggio e intraprendenza per riuscire a raccontare un’opera o una esperienza. Da una recensione fatta a caldo subito dopo aver visitato una mostra alla preparazione di una intervista per dare voce ai protagonisti.

La necessità di comunicare sorge sia da parte di chi è direttamente coinvolto, come l’artista o l’istituzione museale, sia da chi racconta, filtra e interpreta nel racconto giornalistico. L’evoluzione della comunicazione anche nel campo dell’arte e della cultura è stato, in questi anni velocissimo, avendo a disposizione molti strumenti che vanno dal “tradizionale” articolo alla sfera più ampia e complessa del digitale come il web in generale o i social network sui quali si investe sempre di più.

L’importanza di comunicare un’opera, un progetto architettonico, un oggetto di design può quindi tradursi nell’importanza di comunicare un’esperienze. Come ha spiegato Riccardo Blumer questo è infatti un potentissimo strumento di riflessione. Rimanda a una presa di coscienza, ed è necessario accertarsi che un messaggio raggiunga il destinatario, anche colui che meno riesce ad accedere a tale linguaggio.

Ma come vive la relazione con l’esterno chi sta dietro l’opera. Ne ha parlato Marcello Morandini portando la personale esperienza dell’imminente apertura del suo Museo. Marcello Morandini è uno dei maggiori rappresentanti dell’Arte Concreta in Europa, ha alle spalle una lunghissima carriera nel campo dell’arte ma anche del design. Nel 2016 nasce la Fondazione Marcello Morandini, che nel 2021 inaugura la sua sede in Varese, con l’obiettivo di realizzare un museo a lui dedicato e un centro per l’Arte Concreta internazionale in Italia.

Una corretta comunicazione svolge quindi un ruolo fondamentale nello sviluppo, nell’apprendimento e nell’elaborazione di un linguaggio specifico, come avviene dopotutto nello studio di qualsiasi tipo di idioma, che si tratti di una lingua parlata, o di qualsiasi altro codice d’espressione.

L’incontro si è chiuso con una riflessione sul tempo, tema di tutto il Festival Glocal, quanto è importante il tempo nell’arte? Il tempo di conoscere, comprendere, realizzare, divulgare.