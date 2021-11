Dove richiedere un prestito oggi? Oggi richiedere un prestito è diventato piuttosto facile, grazie all’ormai ampia scelta che le banche e le finanziarie sono in grado di offrire sia online che offline.

Ci si chiede se esiste un fattore dominante che noi dobbiamo prendere in considerazione se vogliamo richiedere un prestito e non sappiamo come orientarci in mezzo alla giungla di offerte e proposte commerciali varie.

La verità è che non esiste un parametro tipo in grado di orientarci in maniera definitiva, anche se gli esperti di Comeottenerenunprestito.it non mancano di stilare una serie di accorgimenti che dobbiamo prendere in esame quando siamo in procinto di richiedere un finanziamento.

Anche noi, nel nostro piccolo, in questa mini guida vi facciamo vedere una panoramica di cose che dovete sempre verificare prima di richiedere un prestito.

Cosa dobbiamo verificare prima di richiedere un prestito?

Il parametro determinante su cui si baserà la nostra decisione di accettare la proposta “del tal operatore piuttosto che un altro” ruota attorno alla valutazione attenta dei costi del prestito e le sue caratteristiche (in particolare tutto ciò che riguarda la struttura del pagamento rateale).

A prescindere da come valutare un’offerta nel merito ecco che è sempre e comunque di fondamentale importanza in primis, verificare che chi ci eroga il prestito sia un ente autorizzato.

E’ assolutamente consigliato non rivolgersi a società che non sono all’interno di pubblici registri come www.organismo-am.it o su www.bancaditalia.it; pertanto, a prescindere da un’analisi sul merito dell’offerta, è bene non considerare in nessun modo operatori non autorizzati all’erogazione di finanziamenti.

Meglio le Banche o le Finanziarie?

Anche qui bisogna stare molto attenti a scegliere bene se affidarci ad una banca o se procedere con una finanziaria, entrambe le soluzioni hanno pro e contro che vanno valutati con attenzione.

Se scegliamo una banca di solito ci affidiamo a quest’ultima in maniera del tutto accessoria se già con quest’istituto di credito abbiamo un rapporto contrattuale di conto corrente; anche se sappiamo benissimo che non è sempre così, a volte, complici offerte più favorevoli, infatti si tende a scegliere banche con le quali non intratteniamo nessun rapporto contrattuale.

Le banche a differenza delle finanziarie hanno delle modalità molto più rigide nell’erogazione del prestito, l’attenzione alla documentazione e alla garanzie patrimoniali del richiedente sono infatti particolarmente ferree, oltremodo va spesso considerato che il profilo del richiedente è “dinnanzi agli occhi degli addetti ai lavori tutti i giorni”, per l’appunto in tutti quei casi nei quali il richiedente possiede un conto corrente presso la medesima banca.

Diverso è il caso delle finanziarie dove è più facile ottenere un finanziamento; non a caso sono proprio le finanziarie il vero punto di riferimento nel nostro paese per quanto riguarda il mondo dei prestiti.

C’è un “però” da considerare quando si parla di finanziare: che se è vero che trovare ottime offerte online peraltro disponibili in tempi molto più rapidi in rapporto alle richieste effettuate in banca è assai facile, è anche vero che le finanziarie sono molto più “severe” per quanto riguarda il saldo delle rate del prestito.

La Convenienza di un prestito: la valutazione nel merito

Ed eccoci adesso a valutare il finanziamento nel merito. Dobbiamo sempre tenere presente che ci sono alcuni parametri che vanno tenuti in particolarmente in considerazione prima di capitare in situazioni poco piacevoli.

A nostro avviso pertanto un’offerta di prestito personale oppure per la propria attività di impresa va valutata secondo queste condizioni: