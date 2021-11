“Scarpe rosse”, Castiglione Olona dice no alla violenza contro le donne

Torna a Castiglione Olona l’iniziativa “Scarpe rosse“, una serie di appuntamenti organizzati dall’assessorato alle Politiche sociali e istruzione e dall’assessorato alla Cultura in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne che si celebra ogni anno il 25 novembre.

L’iniziativa, organizzata per il terzo anno, propone diversi eventi che puntano a prevenire e sensibilizzare tutte le fasce della cittadinanza sul tema della violenza di genere, realizzate in collaborazione con le associazioni locali ed il patrocinio della Provincia di Varese.

La lunga serie di eventi si apre mercoledì 24 novembre alle 10,30 al Castello di Monteruzzo con l’inaugurazione di una mostra curata dagli alunni del liceo artistico Frattini di Varese dal titolo “Prospettive – Il punto di vista dei giovani sulla violenza di genere”. La mostra sarà visitabile fino al 2 dicembre.

Giovedì 25 novembre, a partire dalle 18, l’artista Claudio Citterio prima presenterà in piazza Garibaldi una sua installazione di fruizione pubblica urbana intitolata “Nasirè” e poi terrà un incontro di lettura di testi per l’arte a Palazzo Branda Castiglioni, nel Salone della Quadreria.

Palazzo Branda Castiglioni ospiterà venerdì 26 novembre alle 19.30 l’inaugurazione della mostra “Denuncia la violenza sulle donne – La storia di Francesca” della fotografa e videomaker brasiliana Isabel Lima e della mostra “Ferite e guarigione. La via per ri-trovarmi” dell’acquarellista Sonia Cattagnoli. Entrambe le esposizioni saranno visitabili fino a domenica 5 dicembre. A seguire, nella Sala della Quadreria, alle 21.00, l’avvocata Elisabetta Brusa, presidente dell’Ordine degli avvocati di Varese, e la dottoressa Silvia Sacco, psicologa e collaboratrice del Centro antiviolenza Eos di Varese, condurranno il dibattito “Donne in prima linea contro la violenza di genere“. L’incontro, su prenotazione con ingresso libero, sarà allietato dagli intermezzi musicali del violoncellista Tommaso Losito e del pianista Marco Autelli.

“La donna” è invece il titolo della collettiva d’autore organizzata dall’Associazione Kubeart che si terrà sabato 27 novembre dalle 11 alle 17 in piazza Garibaldi a cui faranno seguito domenica 28 novembre alle 11 l’installazione della panchina rossa in piazza Repubblica a cura di Pro loco di Castiglione Olona e la presentazione del libro “Il mare negli occhi” di Donatella Rodighiero alle 17 a Palazzo Branda Castiglioni con ingresso libero. Una storia d’amore e sentimenti che ha come protagonista una donna, Liliana, impegnata a districarsi in un periodo di repentini ed improvvisi cambiamenti che metteranno alla prova la forte tenacia che contraddistingue il carattere femminile.

L’ultimo appuntamento della terza edizione di “Scarpe rosse” è in programma venerdì 3 dicembre alle 21 al Castello di Monteruzzo, con la proiezione del film di Luciano Manuzzi “Io ci sono”. Tratto dal libro omonimo scritto con Giusi Fasano, il film racconta la storia vera del dolore e del riscatto di Lucia Annibali, una donna aggredita con l’acido per mano dell’uomo con cui aveva avuto una tormentata relazione.

Durante tutti gli eventi in programma e anche domenica 28 novembre in piazza Repubblica, grazie alla collaborazione dell’associazione Amici di Castiglione Olona sarà in vendita la t-shirt “Scarpe rosse” realizzata da Dhope, il cui ricavato sarà interamente devoluto all’associazione centro Eos di Varese e all’associazione Icore di Gorla Maggiore, che operano entrambe a sostegno delle donne vittime di violenza.