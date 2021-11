Team Undici, protagonisti della Supermoto italiana

L’annata sportiva appena conclusa ha dato parecchie soddisfazioni ai motori targati Uisp Varese, i motociclisti del TeamUndici che ha sede a Gemonio.

Fiore all’occhiello è stata la vittoria per il terzo anno consecutivo degli Internazionali d’Italia Supermoto S3: dopo Nico Grazioli nel 2019 ed Alex Pellattiero nel 2020, quest’anno si è laureato campione della categoria under 24 Nicolò Pontevichi, in un campionato che lo ha visto prevalere di misura ma in modo meritato, dimostrando una crescente maturità nelle strategie di gara.

Anche nella categoria S2 degli Internazionali d’Italia Supermoto le soddisfazioni non sono mancate, con la bella prestazione della domenica a Castelletto di Branduzzo, dove Nico Grazioli ha colto la pole position e raggiunto uno splendido podio. Nico ha raggiunto così la quinta posizione assoluta di Campionato, quarto degli italiani, riuscendo ad essere tra i protagonisti in più occasioni, come nell’assoluta della massima categoria S1 del Campionato Interregionale Lombardia-Piemonte-Liguria Supermoto, che ha portato il suo nome in cima al podio.

Gabriele Monica è stato la rivelazione della categoria S junior agli Internazionali d’Italia: la pole position ed i podi raggiunti nelle gare finali lo hanno fatto arrivare in seconda posizione nel Campionato. Gabriele ha poi chiuso la stagione con una vittoria, correndo nella S junior da “wild card” nell’ultima gara dell’Interregionale Supermoto a Castelletto di Branduzzo.

Nella categoria “solo asfalto” S4 agli Internazionali d’Italia Supermoto, il Team Undici ha seguito nel 2021 i giovani piloti Antonino Navarria e Guido Cilla, ed entrambi si sono rivelati molto veloci, ottenendo buoni risultati che li hanno portati a classificarsi rispettivamente sesto e quindicesimo in Campionato.

Sempre in questa categoria nella prova del sabato a Castelletto di Branduzzo abbiamo avuto il ritorno di Matteo Traversa nelle file del Team Undici. Il pilota lombardo, già Campione Italiano S4 nel 2017, è rientrato dopo oltre un anno di stop, ottenendo il quinto posto in griglia ed il sesto di giornata.

Gli impegni agonistici del Team Undici hanno anche riguardato il Campionato Interregionale Lombardia-Piemonte-Liguria e il Campionato Triveneto Supermoto.

Nell’interregionale Supermoto, oltre al risultato raggiunto da Nico Grazioli in S1, c’è stata la vittoria assoluta del Campionato S3 con Andrea Acetti, e il terzo posto di Riccardo Osto.

Altri piloti che hanno gareggiato nei Campionati regionali con la nostra squadra sono stati poi Ivan Rastelli e Gian Luigi Botti nella categoria S4 solo asfalto. Di ottimo livello le loro prestazioni, con la bella vittoria nell’Interregionale da parte di Rastelli.

Nel Campionato Triveneto con i colori Team Undici si è presentato Alex Pellattiero: Campione Italiano S3 2020, nel 2021 si è dedicato a questo torneo nella massima categoria S1, classificandosi ad un ottimo terzo posto nella classifica generale.