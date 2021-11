È tempo di gomme invernali, i consigli della Polizia Cantonale

Con l’inverno alle porte, le temperature si abbassano e il fondo stradale diviene insidioso se i veicoli non sono correttamente equipaggiati. Come da tradizione, anche quest’anno il progetto di prevenzione del Dipartimento delle istituzioni “Strade sicure” e la Polizia cantonale propongono l’abituale attività di sensibilizzazione rivolta ai conducenti.

Nel mese di novembre “Strade sicure” e la Polizia cantonale propongono da diversi anni un’azione di sensibilizzazione rivolta ai conducenti, in particolare sull’importanza di dotare i veicoli di un buon equipaggiamento invernale. Le nottate in questo periodo possono essere insidiose a causa del fondo stradale parzialmente ghiacciato e quindi presentare dei rischi. In questo contesto è bene sottolineare che chi causa dei problemi alla circolazione o degli incidenti è passibile di contravvenzione. Situazioni che con un equipaggiamento corretto e la dovuta prudenza alla guida possono essere ampiamente mitigate.

Per circolare in sicurezza sulle strade anche durante il periodo invernale la Polizia cantonale suggerisce di: sostituire gli pneumatici estivi con quelli invernali quando la temperatura scende sotto i 7° C; acquistare nuovi pneumatici invernali quando il profilo è inferiore a 4 mm. Il profilo minimo legale anche per gli pneumatici invernali è fissato a 1.6 mm; sulle strade innevate la distanza di sicurezza da tenere deve essere di almeno tre volte superiore rispetto a quella tenuta su strade asciutte; evitare manovre improvvise con i pedali o con lo sterzo; montare sempre quattro pneumatici dello stesso tipo. Con le gomme invernali le prestazioni dei veicoli migliorano in maniera importante, infatti l’aderenza è maggiore e di conseguenza il controllo del mezzo risulta più sicuro. Ad esempio, se lo spazio di frenata su una strada innevata, ad una velocità di 40 km/h, è di circa 30 metri con gli pneumatici invernali, sale addirittura a circa 60 metri con quelli estivi. In tutti i posti di Polizia cantonale sono a disposizione dei volantini informativi che richiamano questi consigli.