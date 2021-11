Tessitura creativa per i bambini a Palazzo Cicogna

Un fine settimana speciale chiude la mostra “Se questo vale”, con due preziose occasioni dedicate al pubblico di adulti e famiglie permetteranno di approfondire le opere di Giovanna Giachetti esposte a Palazzo Cicogna , “raccontate” dalla voce dell’artista stessa, che sarà presente al museo per accompagnare i bambini in un affascinante viaggio tra colori e materia e presentare un libro sul suo percorso artistico.

LABORATORIO CREATIVO

Sabato 4 dicembre è in programma un appuntamento speciale dedicato alle famiglie con bambini dagli 8 agli 11 anni: si tratta di un’attività a tema condotta dall’artista che svelerà ai piccoli partecipanti i “segreti” delle sue opere, per poi guidarli in un laboratorio di “tessitura creativa”.

Due i turni di attività, con inizio alle ore 15 e alle ore 16.30.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria da effettuare su piattaforma Eventbrite, fino a esaurimento dei posti disponibili, a questo link.

IL LIBRO: GIOVANNA GIACCHETTI, 2020 FROM 2021

Inoltre, domenica 5 dicembre, in occasione del finissage della mostra, alle ore 17.30 presso la Sala Don Rossi di Palazzo Cicogna è in programma la presentazione del libro “Giovanna Giachetti, 2020 from 2015” edito da Nomos Edizioni, con testi di Martina Corgnati, Maria Fratelli, Elisabetta Longari e Marta Orsola Sironi.

La mostra “Se questo vale” rimarrà in calendario fino a domenica 5 dicembre, con ingresso libero e gratuito (Green Pass e mascherina come da normativa per il contenimento della pandemia) nei seguenti orari di apertura del museo:

martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 14:30 alle 18:00

venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:00

sabato dalle 14:30 alle 18:30

domenica dalle 15:00 alle 18:30

Per ulteriori informazioni telefonare allo 0331 390242.