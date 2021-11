Traffico illecito di rifiuti, due condanne e due assoluzioni

Assolti Francesco e Laura Morena Accarino, condannato Mario a 2 anni e 6 mesi (il pm ne aveva chiesti 4 e mezzo). Si è concluso con una sentenza dai due volti il processo ad alcuni componenti della famiglia residente a Fagnano Olona e da anni coinvolta in traffici illeciti di rifiuti.

La sentenza di questa mattina (martedì) riguarda uno dei filoni di indagine della Dda di Milano sul trasporto e lo stoccaggio di rifiuti speciali all’interno di capannoni dove, senza subire trattamenti, veniva poi stoccata nei siti finali con la tecnica del giro-bolla.

Mario Accarino, servendosi dei mezzi di un’azienda di autotrasporti di Fagnano Olona, avrebbe smaltito illecitamente rifiuti speciali grazie alle conoscenze di Daniele Frustillo, già condannato in due diversi processi per lo stesso reato, il quale si poneva come intermediario con le imprese del territorio. Insieme ad Accarino è stato condannato a 9 mesi anche Giuseppe Breviario.