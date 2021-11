Un’assicurazione contro le perdite d’acqua per bollette meno “salate”

Un tubo che perde sotto il pavimento della cantina o il prato del giardino. Una fuoriuscita d’acqua magari lenta, ma continua nel tempo. Risultato: una bolletta dell’acqua più “salata”, non per quello che si è consumato, ma per quello che si è perso.

E allora conviene assicurarsi, tanto più che il servizio è offerto gratuitamente a patto che si opti per la bolletta on line, che viene mandata via mail (e che fa anche bene all’ambeinte) con il conseguente addebito diretto in conto corrente (bancario o postale) dell’importo da pagare. Lo propone Alfa srl, gestore del servizio idrico integrato in provincia di Varese, per far fronte a un problema che spesso è difficilissimo individuare.

“Le perdite delle quali parliamo – spiega Tommaso Bertani, Direttore commerciale di Alfa Srl – sono quelle delle tubazioni post contatore, cioè di quelle che sono all’interno delle proprietà e sotto la responsabilità degli utenti, privati e non. L’assicurazione prevede che in caso di perdite occulte non si debba pagare tutta l’acqua consumata e dispersa, ma una cifra del 50% superiore a quella calcolata sulla base dei consumi storici. Questa maggiorazione serve a compensare in parte il costo dell’acqua fornita in più dal gestore e andata perduta, ripeto, per una responsabilità che è comunque dell’utente.”

Per assicurarsi è necessario compilare e inviare il modulo d’adesione predisposto da Alfa. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito della società nella sezione “sportello clienti” alla voce “tutela perdite occulte”, da dove è possibile scaricare anche il modulo (ci potete arrivare direttamente cliccando qui).Alla stessa voce del sito è possibile anche conoscere quali sono le esclusioni previste, riguardanti, ad esempio, malfunzionamenti degli elettrodomestici, problemi conseguenti a lavori male eseguiti, dolo e altre condizioni per le quali l’assicurazione non è valida.

QUANTO COSTA?

Il costo varia in base ai consumi:

sotto i 200 metri cubi/anno d’acqua potabile utilizzata, è di 3 euro/anno

d’acqua potabile utilizzata, è di dai 201 a 1600 metri cubi/anno è di 8,5 euro/anno

è di da 1601 a 6400 metri cubi/anno è di 24 euro/anno

è di Oltre i 6400 metri cubi/anno è di 43 euro/anno

PUO’ ESSERE GRATIS PER TUTTI: BASTA SCEGLIERE L’ON LINE!

Come specificato in precedenza però, l’assicurazione è gratuita per chiunque decida – o abbia già deciso – di effettuare i pagamenti delle bollette tramite addebito in conto corrente, con l’invio delle bollette unicamente tramite la posta elettronica.

Anche in questo caso è necessario compilare e inviare il modulo d’adesione ad Alfa che trovate cliccando qui.