Il Varese fa rotta su Bra. “Campo difficile, dovremo essere tosti”

Dodicesima di campionato per il Girone A di Serie D. Il Varese (domenica 21 novembre ore 14.30) affronta la difficile trasferta di Bra, consapevole di dover dare il meglio per portare a casa un risultato positivo. I biancorossi in questo campionato hanno finora vinto una sola volta in trasferta: a Lavagna alla prima giornata. Rompere il digiuno lontano dal “Franco Ossola” sarà un aspetto importante per puntare con convinzione alla zona alta della classifica.

Mister Ezio Rossi sa bene che sarà una battaglia: «Bra è un campo difficilissimo: è piccolo, stretto e non sempre bello. Ma anche per il clima che si respira perché ho sempre trovato squadre smaliziate e rognose. Non sono cambiati molto tanto rispetto all’anno scorso, dovremo stare attenti ai loro pregi e sfruttare le loro debolezze. Non sempre a Bra si riesce a giocare palla a terra, bisognerà essere bravi sulle seconde palle ed essere tosti e come domenica».

L’allenatore del Varese spiega quali saranno gli elementi da tenere d’occhio: «Loro hanno tre giocatori molto importanti per la categoria: la punta Alfiero che ha fatto 10 gol, Capellupo che secondo me è uno dei migliori registi del campionato, e Marchisone che è un giocatore estroso e capace di saltare l’uomo».

In casa Varese c’è ancora qualche ballottaggio da decidere: al centro della squadra ci sarà Donato Disabato (leggi l’intervista), da capire se al suo fianco sarà Cantatore o D’Orazio. Tra attacco e difesa mister Rossi dovrà scegliere chi schierare come 2001: se Parpinel con Di Renzo in attacco o Minaj con Premoli in difesa.

DIRETTAVN – Il racconto della gara è già iniziato nel nostro liveblog (guarda qui). Potrete come sempre commentare in tempo reale l’andamento del match o interagire in tempo reale con l’hashtag #DirettaVn sui social.

SERIE D GIRONE A XII GIORNATA

Sabato 20 novembre: Saluzzo – Fossano 2-0; Sestri Levante – Imperia 1-0.

Domenica 21 novembre: Bra – Varese; Caronnese – Novara; Casale – Gozzano; Derthona – Ligorna; Pdhae – Lavagnese; Rg Ticino – Asti; Sanremese – Borgosesia; Vado – Chieri.

CLASSIFICA: Chieri 23; Novara 22; Casale 21; Derthona 20; Sanremese 19; Borgosesia 17; Varese, Pdhae 16; Gozzano 15; Bra, Lavagnese 14; Vado 13; Asti, Ligorna, Sestri Levante 12; Imperia, Rg Ticino 11; Caronnese, Saluzzo 10; Fossano 8.