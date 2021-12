Arcigay e Croce Rossa in piazza a Varese per combattere l’Aids

Sabato 4 dicembre in via Marconi a Varese si è tenuto l’appuntamento annuale con Arcigay Varese e i volontari della Croce Rossa Italiana, che insieme a il gruppo scout A.g.e.s.c.i. Tradate, Discobus e SISM Varese, hanno distribuito preservativi gratis e fatto test dell’HIV gratuiti e rapidi in occasione della Giornata Internazionale per la lotta all’AIDS.

«Ancora oggi sei diagnosi su dieci vengono fatte in ritardo – ha spiegato Giovanni Boschini, presidente di Arcigay Varese – scoprire in tempo di essere sieropositivo permette prima di avviare la terapia. Siamo qui a parlare di prevenzione e a sensibilizzare riguardo ad un argomento di cui si parla troppo poco».