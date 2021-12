Bonus e contributi 2022: tra conferme, novità e misure in scadenza

Per il 2022 la legge di Bilancio 2022 e altri provvedimenti hanno avuto l’effetto di introdurre nuovi bonus a sostegno delle famiglie. Provvedimenti che si aggiungono a misure già in vigore che sono state rinnovate, o rimodulate, mentre alcuni incentivi semplicemente non sono stati prorogati oltre la scadenza del 31 dicembre.

BONUS IN SCADENZA NEL 2021

CashBack: non rinnovato

Bonus rubinetti: da gennaio 2022 sarà possibile richiedere l’incentivo, ma solo per i lavori terminati entro il 31 dicembre 2021

Bonus terme: gettonatissimo nel momento in cui è stato lanciato, con i fondi esauriti in poche ore e 265 mila persone che se lo sono aggiudicato, il bonus terme deve essere speso durante queste vacanze: entro il 9 gennaio.

Bonus vacanze: scade oggi, 31 dicembre, più volte prorogato ed esteso ad altri servizi, ma comunque poco usato. Questo bonus lascia in eredità un tesoretto di circa 300 milioni di euro che il comparto turismo vorrebbe riservare alle aziende in crisi. Sono circa 600 mila le famiglie che non lo hanno ancora usato a causa di difficoltà pratiche o banalmente per le restrizioni anti-Covid

Bonus per l’acquisto di auto usate: scade oggi, 31 dicembre 2021.

RINNOVATI AL RIBASSO

Bonus facciate: rinnovato per il 2022 anche se in forma ridotta. Nel 2021 infatti gli interventi di recupero o di restauro della facciata esterna degli edifici consentivano una detrazione peri al 90 per cento delle spese sostenute. Da gennaio 2022 invece per il bonus facciate la detrazione è ridotta di un terzo, pari al 60 per cento dei lavori.

Bonus mobili ed elettrodomestici: la detrazione nel rinnovo della misura rimane al 50% ma viene ridotto il massimale. Se nel 2021 l’importo massimo detraibile era di 16 mila euro, nel 2022 il tetto massimo è calata a 10 mila euro e ulteriormente ridotto a 5 mila per il 2023 e 2024. Il bonus è richiedibile sempre e solo nell’ambito di una ristrutturazione edilizia (non per un semplice cambio di arredi).

RINNOVATI E PROROGATI

Superbonus 110%: rinnovati sia il Sismabonus sia l’Ecobonus (per cappotto e sostituzione dell’impianto di riscaldamento di riscaldamento centralizzato), con detrazioni al 110% con proroghe significativi. Per i privati il superbonus è prorogato fino al 31 dicembre 2022 per i cantieri che hanno già realizzato il 30% dei lavori alla precedente scadenza del 2022. Per i condomini la proroga vale fino a tutto il 2023.

Prorogati, assieme ai superbonus anche i bonus trainati per la sostituzione di infissi, , impianto di riscaldamento, colonnina di ricarica auto, impianto fotovoltaico, batteria di accumulo, building automation, barriere architettoniche.

Bonus casa: rinnovato fino al 2024 permette di detrarre fino al 50% delle spese di ristrutturazione per un massimo di 96mila euro per unità immobiliare.

Bonus verde: rinnovato fino al 2024, sempre con una detrazione del 36% della spesa sostenuta per lavori straordinari (non manutenzione ordinaria) fino a un massimo di 5 mila euro.

Bonus restauro: detrazioni del 50&ì% delle spese sostenute per la manutenzione o restauro di immobili di interesse storico e artistico, fino a un massimo di 100mila euro

Bonus acqua potabile: detrazione al 50% fino a un massimo di 500 euro per acquisto e installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione raffreddamento o addizione di anidride carbonica.

Ecobonus per veicoli elettrici o a basse emissioni: la misura, inserita nel Decreto fiscale per il 2022 non è stata potenziata con ulteriore fondi.

Bonus colonnine di ricarica per auto elettriche: spetta ea imprese e professionisti. Qui i dettagli.

Bonus Tv e decoder: chi ha un Isee inferiore a 20 mila euro e rottama un vecchio dispositivo ha diritto a uno sconto del 20% sulla tv nuova fino a un massimo di 100 euro. £0 euro invece il valore del bonus decoder. Qui tutte le info

NOVITA’

Bonus barriere architettoniche: oltre ad essere confermato tra i bonus trainati dal Superecobonus, i lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche ottengono un bonus proprio con detrazioni del 75%, richiedibili a prescindere da altri lavori di ristrutturazione, fino a un massimo di 50 mila euro per le abitazioni indipendenti (incluse le villette a schiera), da 30 a 40 mila euro ad abitazione per i condomini.

Bonus luce e gas: riformulati dalla Legge di bilancio 2022, prevedono la riduzione dell’Iva al 5% sul gas, vengono annullati nel primo trimestre gli oneri di sistema per le utenze della luce fino a 16kw per famiglie e piccole imprese.

GIOVANI

Bonus Patente: fino a mille euro a disposizione di giovani fino a 35 anni di età per il rimborso del 50% delle spese sostenute per ottenere la patente. Qui maggiori informazioni

Bonus prima casa under 36: scopri qui come funziona

Bonus cultura: vale 500 euro e spetta ai ragazzi nati nel 2003 (e che quindi hanno compiuto 18 anni nel 2021) che possono richiederlo nel 2022.

IN CASO DI FIGLI

Oltre all’introduzione dell’Assegno unico a partire da marzo 2022 (richieste aperte da gennaio), rimangono in vigore alcuni bonus specifici, come quelli per il rimborso delle rette degli asili erogati dall’Inps e da altri enti, e diverse misure e congedi retribuiti a sostegno della genitorialità.