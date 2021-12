A Cuveglio il Natale si accende l’8 dicembre: ecco il calendario delle iniziative

Un calendario fitto di appuntamenti natalizi quello previsto per Cuveglio dove grande spazio verrà dato ai presepi con una speciale sorpresa per la notte di Natale.

LE DATE

8 dicembre: accensione del pino in piazza Comunale e di tutte le luminarie a Cavona, Cuveglio, Vergobbio. Comincia con le luci la stagione natalizia di Cuveglio che presenta un calendario fitto di appuntamenti.

Si continua il 12 dicembre col mercatino di Natale a chilometri zero in piazza del Comune e sempre il 12 alle 21 nella Chiesa di S. Lorenzo a Canonica, Concerto di Natale della Corale Amadeus.

Il 16 dicembre iniziano le proiezioni luminose sulla facciata della Chiesa di S. Lorenzo a Canonica per la novena Natalizia mentre il 19 dalle ore 10 alle ore 18 a Cavona Mercatino di Natale per le vie del paese, bancarelle, la piva. Polenta, salamini, cioccolata e vin brûlé in corte. Chiusura delle strade del paese.

Per il 24 dicembre dalle 20 alle 24 in Piazza della Chiesa di S. Lorenzo a Canonica si terrà il presepe vivente. Sarà allestito lo scenario del presepe con capanne, figuranti in costume, pastori e allevatori con capre, pecore e asini.

Il 6 gennaio alle 15,30, dopo benedizione dei bambini nella Chiesa di S. Lorenzo a Canonica, si snoderà il corteo con Re Magi sino al prato antistante la chiesa di S. Anna.

I PRESEPI

Durante l’intro periodo che corrisponde con le festività natalizie sarà possibile ammirare i presepi posizionati nelle diverse vie e piazze del paese. Ecco dove.

 Ex Stazione tram – Vergobbio

 Ex Stazione tram – Canonica

 Ex Stazione tram – Cavona

 Nei 3 Lavatoi di Vergobbio ( Ristrutturati )

 Nei 2 lavatoi di Cuveglio (Ristrutturati)

 In Corte Castello ( Cavona)

 In Piazza S. Casa ( Cavona )

 Calendario di Avvento per le vie di Cavona.

Tutte le iniziative saranno realizzate in toto o in parte salvo eventuali divieti sanitari relativi alla pandemia o a condizioni atmosferiche avverse.