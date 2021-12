Il Natale illumina Cuveglio e le sue frazioni

Vecchie fermate del tram ristrutturate, usate anche come uffici e addobbate dalle associazioni del paese.

Galleria fotografica Il Natale arriva a Cuveglio 4 di 14

A Cavona, dove quasi ogni finestra ha un segno di Natale.

L’albero luminoso nel piazzale del comune.

I lavatoi ristrutturati interamente con presepe da gli alpini e amici degli alpini.

Cuveglio e il Natale: dal centro alle frazioni passando per la casa comunale: non c’è angolo, nel centro di fondovalle “piccola capitale“ della valle che non abbia un segno legato alle imminenti festività.

Così varesenews ha voluto offrire un piccolo tour natalizio per le vie del paese.