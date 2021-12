La Lombardia in zona gialla: cosa prevedono le regole

Nell’ultima settimana, la Lombardia ha registrato un’accelerazione di contagi tale da non giustificare più la zona bianca. L’incidenza di positivi ogni 100.000 abitanti è di 1442.

L’occupazione di pazienti Covid dei letti di terapia intensiva è del 13% e in area medica non critica è del 18%, al di sopra dei valori considerati “normali”.

GLI INDICATORI DEL PASSAGGIO IN ZONA GIALLA

Il passaggio è previsto se l’incidenza dei nuovi casi settimanali supera i 50 contagi ogni 100.000 abitanti, il tasso di occupazione delle terapie intensive è maggiore del 10% e quello dei ricoveri in area medica supera il 15%.

Con un tasso di 15,4 ricoverati in terapia intensiva ogni 100.000 abitanti che sale a 105 degenti nei reparti di medicina, la nostra regione ha superato tutti i parametri che determinano la zona gialla.

Il cambio di colore, in realtà, non comporta grandi cambiamenti rispetto alla zona bianca. Non è previsto coprifuoco, gli spostamenti sono liberi e non è imposta chiusura di locali pubblici. Viene però richiesto l’utilizzo della mascherina anche all’aperto, una misura che il Presidente Draghi aveva già introdotto con il decreto festività, imponendo anche l’uso della FFp2 su tutti i mezzi di trasporto e durate gli spettacoli.

Vediamo quali sono le principali regole per la zona gialla

Gli spostamenti

Sono permessi a tutti con i mezzi propri

Sui mezzi pubblici e privati e trasporti di linea si viaggia con green pass e mascherina FFP2 ( anche per i trasporti scolastici per gli over 12)

Impianti sciistici



Risalite con impianti chiusi ( funivie, ovovie e seggiovie con paravento) sono con superGP, liberi gli altri impianti aperti

Attività lavorativa

Nei luoghi di lavoro solo con green pass o superGP

Nelle mense di lavoro solo con green pass o SuperGP

Accesso a esercizi e uffici

Per i servizi alla persona accesso sempre ammesso

Nei negozi fuori dai centri commerciali sempre ammesso

Nei negozi all’interno dei centri commerciali sempre ammesso

Negli uffici pubblici sempre ammesso

Scuole e università

Istituti superiori accesso sempre ammesso

Università accesso solo se in possesso di green pass o superGP

Strutture socio sanitarie e ospedaliere

Accesso ai visitatori solo se muniti di green pass o superGP

Bar e ristoranti

Consumazione al banco sempre possibile

Consumazione al tavolo all’aperto sempre possibile/ al chiuso solo con superGP ( senza limiti di presenza allo stesso tavolo)

Strutture ricettive

Alloggio solo con green pass o supergreenpass

Servizio di ristorazione al chiuso green pass o superGP per i clienti/ solo superGP per gli esterni

Attività sportive

Attività motoria all’aperto permessa a tutti

Attività al chiuso solo a chi ha green pass o superGP

Accesso agli spogliatoi solo se in possesso di GP o super GP

Sport di squadra solo se in possesso di GP o super GP

Attività di eventi culturali

Accesso a spettacoli teatrali, cinematografici o musicali solo con super GP

Accesso a musei e biblioteche solo se con Green pass o super GP

Eventi sportivi

In Stadi e palazzetti capienza al 60% al chiuso e 75% se all’aperto con accesso solo con Super GP

Attività ludico ricreative

Feste conseguenti a cerimonie civili o religiose solo con GP o super GP

Feste on successive a cerimonie civili o religiose solo con super green pass

Accesso ai centri termali solo con Green pass o Super GP

Accesso a parci tematici al chiuso solo con Green pass o supergreenpass

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.

Il testo prevede nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati.

Green Pass rafforzato

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:

alberghi e strutture ricettive;

feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;

sagre e fiere;

centri congressi;

servizi di ristorazione all’aperto;

impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;

piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;

centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.



Quarantene



Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.

Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.



Infine, si prevede che la cessazione della quarantena consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

Capienze

Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.