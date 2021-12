Le lucine di Natale e la rinascita

Le lucine richiamano migliaia di persone e mettono allegria. È una gara virtuosa ad addobbare vie, parchi, piazze, giardini e case. Ci portano subito dentro il clima natalizio malgrado la condizione difficile e pesante che da quasi due anni stiamo vivendo.

Siamo saliti al Sacro Monte per raccontare quel luogo un po’ magico che è crocevia di tante esperienze. Un balcone naturale sulla pianura padana, un antico borgo di stradine, meta di pellegrinaggi con la sua via sacra, patrimonio dell’Umanità insieme con altri siti piemontesi e lombardi, tappa di un antico cammino storico come la Via Francisca del Lucomagno. È un incrocio, un simbolo del Varesotto insieme con i laghi e le montagne.

Natale è un momento particolare dell’anno. Lo è per chi crede nella nascita di Gesù, figlio di Dio, venuto sulla terra per portare la Parola del padre e salvare l’uomo. Lo è per chi crede in altre religioni e guarda a quella Cattolica con rispetto, ma lo è anche per i laici non credenti perché porta un clima unico.

Quello che sta per arrivare è il secondo Natale dallo scoppio della pandemia che a causa di un virus sta facendo vivere all’intero pianeta momenti critici e delicati, per molti drammatici con milioni di morti. È una fase che passerà alla storia e che richiede la massima responsabilità a tutti i livelli, da quello dei vari poteri a quello individuale. Siamo chiamati tutti ad assumerci un pezzo di quella responsabilità con la consapevolezza che ne possiamo uscire solo a condizione che lo si faccia insieme e che non si lasci indietro nessuno, a nessuna latitudine del globo. Nessuno significa anche quelli che con comportamenti molto discutibili mettono a rischio la propria vita e quella degli altri.

Natale è sinonimo di nascita, di vita e di umanità. Lo è per tutti e non solo per alcuni. Possono sembrare solo parole, ma mai come oggi le parole chiare che vanno alle origini dei valori hanno un forte peso perché poi diventino prassi. Quelle lucine sparse per ogni paese, città, regione rallegrano, ma per quanto flebili, possono illuminare ognuno di noi per riscoprire quanta bellezza abbiamo intorno e quanto ognuno possa fare per illuminare la propria esistenza e quella degli altri.

Tanti auguri a tutti.