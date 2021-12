L’importanza della reputazione digitale per un’azienda

Avere un sito web non significa automaticamente riuscire a vendere i propri prodotti online. È sicuramente il primo passo, ma non è l’unico. Purtroppo, ancora oggi, moltissime persone sottovalutano l’importanza di avere una buona reputazione digitale, aspetto fondamentale per attirare a sé i clienti. La reputazione digitale, o reputazione online, è data dalle opinioni positive degli utenti su un determinato sito, brand, servizio o prodotto, da menzioni di qualità su siti che godono di una buona considerazione da parte di Google, e – più in generale – da una ottima visibilità. Come si può ottenere tutto questo? Grazie ad un lavoro di posizionamento sui motori di ricerca e di Digital PR. Due aspetti fortemente intersecati l’uno con l’altro.

Digital PR: strumento fondamentale per migliorare la brand awareness

Per riuscire ad influenzare l’opinione dei consumatori ci vuole tempo e un lavoro costante di Digital PR. Infatti, le pubbliche relazioni digitali, questo il significato di Digital PR, servono per rendere più conosciuto un sito web o un brand presso il pubblico. In altre parole: per migliorare la brand awareness.

Quando un brand o uno shop online gode di una buona brand awareness significa che viene percepito in maniera positiva dagli utenti che, di conseguenza, sono maggiormente portati a compiere acquisti. Una buona brand awareness è infatti sinonimo di affidabilità. Senza considerare poi che grazie alle Digital PR e a una buona reputazione online è più facile che il pubblico sia in target con il prodotto o il servizio, più selezionato e quindi maggiormente propenso ad acquistare.

Reputazione online e SEO

La reputazione online è fortemente connessa alla SEO. Infatti, migliore è la reputazione di un brand o un sito, che viene menzionato e linkato da siti di qualità, e migliore sarà anche il posizionamento sui motori di ricerca. Un sito web con una reputazione online positiva, data da un buon lavoro di Digital PR, risulta essere più facile da trovare da parte degli utenti. I commenti, le menzioni, le recensioni infatti, sono parametri considerati importantissimi da Google, tanto quanto un link di qualità in entrata.

SEO Leader lancia Digital PR Express

Come abbiamo visto, il lavoro che sta dietro ad una buona reputazione online è enorme e non può essere improvvisato. Per migliorare la propria reputazione digitale è quindi importante avvalersi dell’aiuto di un professionista che abbia le competenze, le conoscenze e il giusto network da mettere a disposizione di un brand, affinché possa ottenere visibilità.

Nasce, proprio per soddisfare questa necessità, il nuovo servizio di SEO Leader, Digital PR Express, che aiuta le aziende a migliorare la propria reputazione digitale.

A disposizione dei clienti ci sono tre pacchetti diversificati per attività offerte: Silver, Gold e Platinum. Ognuno di questi ha però l’obiettivo finale di migliorare la reputazione online di un sito web, un brand o un’azienda.

Tra i servizi offerti da Digital PR Express c’è la realizzazione di comunicati stampa con relativa pubblicazione su siti coerenti con l’area di riferimento del prodotto o del brand, e dalla buona reputazione online. Ma il lavoro svolto da Digital PR Express non si limiterà ai comunicati stampa. Infatti, offre anche la possibilità di mettere in piedi campagne di native advertising e influencer marketing, per dare maggiore risalto e popolarità a un brand. Se si sta cercando una strategia di successo per migliorare la propria reputazione digitale, Digital PR Express di SEO Leader è la scelta migliore. Grazie alle proprie competenze e conoscenze garantisce alle aziende risultati sicuri.