L’Ufo di Abbiate Guazzone in una serata all’Osservatorio astronomico di Tradate

Alto dieci metri, tutto in metallo quadrettato e con un guasto meccanico. Venne descritto così l’Ufo che nel 1950 il tradatese Bruno Facchini ebbe la ventura di trovare a poca distanza dalla propria abitazione, ad Abbiate Guazzone. Non solo, secondo il suo racconto ebbe a che fare anche con tre alieni, uno dei quali intento a saldare il disco volante evidentemente in avaria.

Una vicenda che verrà ricordata e approfondita sabato 18 dicembre, alle 21, all’osservatorio astronomico di Tradate (in via dei Ronchi) nel corso di una serata con lo storico Federico Colombo, che ripercorrerà gli episodi locali (goliardici o meno) e il giornalista del Corriere della Seta e autore del blog Mistero Bufo, Flavio Vanetti, che approfondirà gli avvistamenti di oggetti volanti non identificati nel territoriodel Varesotto.

Seguirà un’osservazione astronomica a cura della Cooperativa Astronatura.

