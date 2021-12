Mercatini, canti e incontri: il programma di iniziative di dicembre a Samarate

Ricco programma, quello delle iniziative per il mese di dicembre promosse da Comune e associazioni di Samarate. Molto a tema natalizio, ma non solo, visto che sono previsti anche incontri di carattere culturale

IL PROGRAMMA

4 dicembre LIBRI A COLAZIONE Speciale Natale Letture per bambini dagli O ai 7 anni Samarate Loves Books Circolo 43, Via Indipendenza, 43; ore 9:30

5 dicembre TAGORE: LETTURA DI BRANI SCELTI Conoscere l’uomo e il suo pensiero Presenta il dott. Valter Guidetti Amici della Biblioteca Villa Montevecchio, Sala azzurra ; ore 15:00

10 dicembre CROSSDRESSER STEFANO E STEFANIA, LE DUE PARTI DI ME Incontro con l’autore Stefano Ferri E20DiVersi Villa Montevecchio, Sala azzurra; ore 20:30

11 dicembre NATI PER LEGGERE Letture per bambini dai 12 mesi ai 6 anni Biblioteca Comunale Via Borsi,1; 2 turni 10:00 – 11:00

12 dicembre MERCATINO DI NATALE Bancarelle natalizie in centro Pro Loco, Parrocchia e Amministrazione Comunale Piazza Italia; dalle 10:00 alle 18:00

15 dicembre DECORAZIONI NATALIZIE FAI DA TE Laboratorio creativo natalizio per adulti Biblioteca Comunale Via Borsi; 12:30

16 dicembre TÈ LETTERARIO Tè e letture a cura dei partecipanti Amici della Biblioteca Villa Montevecchio, Sala azzurra; ore 16:00

17 dicembre CONCERTO DI NATALE 2021 Canti natalizi Società Filarmonica Samaratese Chiesa Parrocchiale di Samarate; 20:40

19 dicembre LETTURE E CANTI DI NATALE Dedicato ai bambini dai 3 ai 10 anni Samarate Loves Books Amministrazione Comunale Società Filarmonica Samaratese Associazione Ortensie Blu Villa Montevecchio; ore 16:30

22 dicembre NATALE IN BIBLIOTECA Lettura e laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni Biblioreca Comunale Via Borsi, 1; ore 17:00

24 dicembre CANTI NATALIZI PER STRADA La Banda Cittadina percorre le strade di Samarate allietando l’atmosfera natalizia Società Filarmonica Samaratese Strade di Samarate; dalle ore 16:00

24 dicembre MESSA DI NATALE Messa davanti alla chiesa di Cascina Sopra Parrocchia Chiesetta di San Macario 21:00