Mercatino, vin brulè e videomapping. L’8 dicembre inizia il Natale di Castellanza

Sarà un mercoledì 8 dicembre ricco di sorprese quello di Castellanza. Nel giorno dedicato all’Immacolata Concezione, l’Assessorato alla Cultura della Città di Castellanza ha predisposto una serie di iniziative che rientrano nel cartellone di proposte natalizie Accendi il Natale. Dal Videomapping al mercatino di Natale fino alla mostra fotografica sulla montagna. Una giornata di eventi per tutti i gusti e per tutte le età.

Si parte la mattina con la Pro Loco Castellanza che – in collaborazione con l’Associazione Alpini, il Rione Ingiò, il Rione Insù, Donne per Castellanza e con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della Città di Castellanza – organizza il tradizionale mercatino natalizio.

L’iniziativa si terrà in via Rimembranze, nei pressi del Palazzo Comunale, dalle ore 9,00 alle ore 19,00. Oltre agli stand dei vari espositori verrà allestita la Casetta di Babbo Natale ove i bambini potranno consegnare la loro letterina e ricevere un simpatico omaggio.

Vi saranno anche un’area giochi, una zona food dove alle ore 12.30 sarà possibile ritirare Polenta e Bruscitt preparati dagli Alpini. Nel pomeriggio la Pro Loco in collaborazione con rione Ingiò e rione Insù che offriranno panettone, pandoro, vin brulè e the caldo mentre Hdemy Take Your Time Musical School proporrà un intrattenimento musicale “tutto da ascoltare”.

Nella stessa giornata, alle ore 16,00, verrà inaugurata alla presenza del curatore “Grigna VI° – Storie di uomini e pareti”, mostra fotografica allestita dal CAI nel cortile della sede municipale (visitabile fino al 6 gennaio).

Infine alle ore 17.30 sarà attivato il nuovo e attesissimo videomapping. La splendida facciata di Villa Brambilla sarà trasformata ancora una volta in un enorme display video dinamico dove verranno proiettare immagini natalizie in movimento, animazioni, effetti speciali e grafica 3d. Un grande spettacolo di luci, suoni e colori che accompagnerà la città fino all’Epifania.