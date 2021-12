Il mondo degli artisti negli scatti di Massimo Alari

Riflessive, divertenti, surreali e poetiche. Si presentato così le opere fotografiche di Massimo Alari della mostra “L’immortalità. Scatti d’autore” inaugurata sabato 18 dicembre a Villa Mirabello.

Negli scatti i protagonisti sono gli artisti ritratti nei loro studi che il fotografo ha visitato in questi mesi, cogliendo l’essenza del lavoro e della creatività di ciascuno.

Le immagini in bianco e nero sono un viaggio tra i protagonisti dell’arte della provincia e non solo.

Come l’autore afferma la mostra prende ispirazione dal romanzo di Milan Kundera “L’immortalità” in cui l’autore, nelle trame del racconto, inserisce profonde considerazioni esistenziali. Per Kundera nella vita «non basta identificarci con noi stessi, ma è necessario identificarci appassionatamente per la vita e per la morte. Perché solo così possiamo considerarci non come una delle varianti del prototipo uomo, ma come esseri che posseggono una loro essenza inconfondibile: l’immortalità».

L’immortalità. Scatti d’autore

Mostra fotografica di Max Alari

Villa Mirabello, 4 Piazza della Motta Varese