Natale e molto altro, un dicembre ricco di eventi a Malnate

«Il mese di dicembre è un mese ricco di appuntamenti – afferma l’assessore alla cultura Carola Botta -, eventi resi possibili grazie alla combinazione di un inteso lavoro tra uffici comunali, sistema bibliotecario, associazioni, gruppo Nati per Leggere, Parrocchie, Comitato di quartiere Malnate Centro e Distretto Urbano del Commercio. Ringrazio di cuore tutti gli attori citati per regalare un magico Natale a tutta la cittadinanza, senza i quali, tutto ciò non sarebbe stato possibile».

Torna il 4 dicembre il consueto appuntamento per la presentazione de “La Cava” a cura dell’Associazione Ars-amici ricerche storiche, ore 21:00 aula magna scuole medie. (GUARDA QUI)

Mercoledì 8 dicembre un’iniziativa interculturale, organizzata dalle Parrocchie e dall’assessorato ai servizi sociali ed educativi, che vuole unire grandi e piccini in una passeggiata che condurrà in Piazza Tessitrici alle ore 17:00 con una magica sorpresa luminosa.

Sabato 11 dicembre doppio appuntamento: alle ore 10:00 presso la Sala consiliare via De Mohr, conferenza “una casa a misura di bambino” a cura del sistema bibliotecario Valle dei Mulini e cooperativa Il Melograno. Alle ore 16:00, sempre in sala consiliare, lettura animata con Sara Ghioldi.

Sabato 18 dicembre un laboratorio per creare addobbi natalizi con le tecniche di una volta, ore 10:00 aula studio Parco Primo Maggio. Sempre sabato, torna dopo un anno di stop, il concerto del Corpo Filarmonico Cittadino. Ore 21:00 palazzetto via Gasparotto.

Domenica 19 un momento natalizio a tutto tondo con “Malnatènatale“, mercatini degli hobbisti, laboratori per bambini e stand gastronomici a cura del Vespa Club Malnate presso la Piazza Tessitrici e il centro storico in collaborazione con il Comitato Malnate Centro.

Il 23 dicembre ore 10:30 nella sala Consiliare, Via De Mohr, “letture ad alta voce per bambini” a cura dei volontari Nati per Leggere, a seguire un simpatico laboratorio. Serata finale il 23 dicembre con il concerto gospel natalizio a cura de “Compagnia della Gru” presso la Chiesa di San Martino alle ore 20:45.

Da sottolineare i tre eventi proposti dal Distretto Urbano del Commercio di Malnate, nato recentemente ma già attivo sul territorio.

Sabato 11 alle ore 14:30 presso il parcheggio di Via Caprera, “Petty Christmas Bubble show”, spettacolo di bolle magiche.

Domenica 12 ore 15:30 presso la ex scuola materna di Rovera, “Christmas magic show”, uno spettacolo per grandi e piccini.

Sabato 18 ore 15:30 presso l’aula magna della scuola media, spettacolo di giocoleria e circo.

Per info e prenotazioni: 0332/275267

mail: cultura@comune.malnate.va.it

Si ricorda che per tutti gli eventi è necessario il green pass e dal 6 dicembre, il green pass rafforzato (accesso consentito ai soli vaccinati o guariti dal Covid).