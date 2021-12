Ridotta la capienza di stadi e palazzetti a 50 e 35 per cento

Le nuove misure emanate dal Governo per il contenimento dell’epidemia (qui la comunicazione sul sito governativo) riguardano in modo diretto anche il mondo dello sport. Non solo l’obbligo del Green Pass rafforzato per piscine e impianti di risalita, ma anche il pubblico si stadi e palazzetti.

La capienza massima consentita per le strutture all’aperto scende al 50% (dal 75 consentito), mentre per quelle al chiuso diminuisce al 35% (prima era al 50).

La misura è indicata dal 10 gennaio ma è possibile che venga anticipata all’Epifania, quando andrà in scena la prima giornata del 2022 della Serie A.

Riguardo alle “nostre” squadre non è ancora chiaro da quando ci sarà la riduzione di capienza. La Pallacanestro Varese non ha problemi: la gara del 2 gennaio contro Venezia è già stata rinviata per le positività in casa biancorossa, mentre la gara successiva sarà in 9 dicembre a Bologna in casa Fortitudo.

Anche la Uyba Volley non avrà pensieri riprendendo il 9 gennaio a Monza per la prima del 2021.

Non ci sono al momento comunicazioni ufficiali dal mondo del calcio. Sia la Lega Pro (la Pro Patria sarà impegnata il 9 gennaio allo “Speroni” contro il Trento), sia la Lega Nazionale Dilettanti (il 5 gennaio ci sarà il recupero del derby tra Varese e Caronnese, il 9 la prima di campionato), restano in attesa di indicazioni più precise, ma è plausibile che per domenica 9 gennaio le misure saranno già in vigore.