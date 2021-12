Salvare Babbo Natale dal Grinch è un gioco per bambini, con nerf, jeep e paintball

Il Natale è una gioia da conquistare divertendosi nella giornata di giochi per bambini che si svolgerà nel campo della polisportiva di Cuveglio, dalle ore 10 alle 20.

In programma per “Salviamo il Natale” ci sono prove di tiro con l’arco, laboratori e spettacoli, giochi con i nerf, poligono per softair e paintball, percorsi e show con jeep 4×4 oltre allo stand gastronomico.

L’evento è promosso dal Club The Bears – paintball e woodsball assieme a L’Arcobaleno di Nichi con lo scopo benefico di raccogliere fondi a sostegno di Fondazione Giacomo Ascoli che sostiene i bambini che lottano contro il cancro e le loro famiglie.

L’ingresso all’area avviene dal parcheggio della palestra, accanto alle scuole medie in via Duno 10, a Cuveglio.