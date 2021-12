Somma Lombardo in tv con “Cortesie per gli ospiti”

Alessandro Pintus, titolare della boutique di Somma Lombardo, insieme al marito Luca Biagi saranno tra i protagonisti del programma di Realtime “Cortesie per gli ospiti”, la competizione culinaria (e non solo) che ormai è diventata un must per gli amanti della netiquette, mettendo alla prova le abilità e le nozioni di galateo dei padroni di casa di tutta Italia.

Nella puntata registrata a dicembre a pochi passi dal Castello di Somma Lombardo e dallo Showroom di moda “Come tu mi vuoi”, Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Luca Cavani si troveranno a giudicare proprio Alessandro e Luca in competizione con un’altra coppia.

Chi vincerà questa sfida a colpi di pietanze, buone maniere e interior design? Lo scoprirete nell’episodio che andrà in onda il prossimo 11 gennaio 2022 alle 20:20, su Realtime, canale 31 del digitale terrestre, oppure sulla piattaforma Discovery+