Torna la truffa dell’acqua al mercurio a Induno Olona

I truffatori non si fermano mai e anche questa mattina si è registrato a Induno Olona l’ennesimo tentativo legato al servizio idrico.

A rivelarlo è la società di gestione Lereti: «Ciclicamente ci giungono segnalazioni di persone che si spacciano per addetti aziendali del settore acquedotto o gas – spiega l’azienda i una nota – Ci è giunta una segnalazione che nel comune di Induno Olona questa mattina un uomo chiedeva di visionare il contatore dell’acqua per verificare eventuali perdite e comunicando all’utente la presenza di mercurio nell’acqua. Non abbiamo maggiori informazioni ma cogliamo l’occasione per raccomandare a tutti i clienti di prestare sempre molta attenzione nei confronti di chi si presenta a nome dell’Azienda Lereti».

Lereti precisa che non si segnalano casi di acqua non conforme a Induno Olona né negli altri comuni serviti: «Il ripetersi di queste segnalazioni conferma la mala fede delle persone che si spacciano per addetti inviati dall’azienda o dal Comune e si invitano quindi tutti i clienti a prestare la massima attenzione nell’accogliere in casa sconosciuti e a contattare le autorità di pubblica sicurezza. Si ricorda inoltre che mai l’azienda richiede documenti o riscuote denaro a domicilio. In caso di interventi programmati o richiesti, il personale aziendale si presenta con mezzi, vestiario e tesserino identificativo, tutti riportanti il logo aziendale».

Lereti ne approfitta per ricordare che lunedì 20 dicembre è programmata proprio nel Comune di Induno Olona la lettura dei contatori da parte di una società esterna incaricata dall’azienda di svolgere questa attività: l’addetto si limiterà a leggere il contatore e a scattare con il tablet una foto al contatore.