Da Vedano Olona alberi in dono per far nascere foreste in Africa

Un gesto concreto e naturale per aiutare l’Africa e le popolazioni che vivono nelle aree più difficili del continente, dando al tempo stesso un contributo all’ambiente per combattere la desertificazione e il riscaldamento globale.

E’ la mission di Ayris Green re-evolution, un programma ormai ventennale che nasce dall’esperienza in Africa della onlus “Bambini nel deserto”, un’associazione sostenuta da professionisti, viaggiatori e inguaribili idealisti che a partire dal 2002 hanno cominciato a lasciare una traccia positiva del loro passaggio sul continente africano attraverso un gesto semplice come quello di piantare alberi.

Il progetto verrà presentato mercoledì 15 dicembre alle 21 nella Sala consiliare del Comune di Vedano Olona, in piazzetta della Pace. Relatori il sindaco Cristiano Citterio, convinto ambientalista; Luca Iotti, presidente di Bambini nel deserto onlus e Giovanni Geografo, project manager di Ayris.

«Il progetto Ayris Green re-evolution non è limitato agli effetti ambientali di un vasto e importante programma di riforestazione – spiegano gli organizzatori della serata – ma agisce direttamente sulle comunità locali, coinvolgendole e sostenendo concretamente l’imprenditoria con particolare attenzione a quella femminile. Inoltre vengono organizzate, a partire dalle scuole, attività di sensibilizzazione ambientale reali e concrete finalizzate anche all’autonomia alimentare».

Un progetto interessante che può diventare anche un originale spunto per i regali di Natale. Non solo è possibile piantare personalmente uno o più alberi, scegliendo tra maestosi baobab, alberi da frutto come manghi e papaye, o piante che celano segreti di salute e bellezza come Neem e Karitè. Sul sito del progetto è possibile anche regalare una di queste piante: entro 48 ore dall’ordine la persona riceverà un certificato relativo all’albero con suo nome e quello di chi ha donato la pianta

La serata è aperta a tutti, fino a capienza della sala consiliare. Prenotazione consigliata su: www.ayris.it/prenota

È obbligatorio esibire il green-pass e indossare la mascherina.